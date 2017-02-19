Формула "Роттердам плюс" стала вершиною схем збагачення в енергетиці – думка

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Вугілля з ОРДЛО купують задешево, а продають за "міжнародною" ціною.

На формулі "Роттердам+" збагатилися ті, хто возить вугілля з окупованих територій phb.cz /Depositphotos

Формула формування ціни на вугілля, відома як "Роттердам плюс", дозволила наближеним до влади структурам необгрунтовано завищити ціна на, що надходить до України з тимчасово окупованих територій Донбасу, пише в своїй статті для DT.UA Ігор Маскалевич.

За його словами, на постачання палива для державної енергогенеруючої компанії "Центренерго" активно збагачуються структури, близькі до Кабміну та Адміністрації президента, у зв'язку з чим інтерес влади до її прозорої приватизації впав до нуля.

"В енергетиці вершиною схем стала так звана формула "Роттердам плюс" із прив'язкою ціни вугілля до його ціни в порту Роттердама. Обґрунтуванням було те, що це дуже по-європейськи, забезпечує незалежність від поставок вугілля з неконтрольованих зон, а також передбачуваність, прозорість і таке інше. На практиці все вилилося в банальне підвищення цін на донецьке вугілля", - йдеться в статті.

Як вказує автор, приставка "плюс" в "роттердамській" формулі означає оплату транспортування палива з Нідерландів в Україну, хоча насправді вугілля звідти ніхто не возить.

"Спочатку чиновники невиразно обіцяли, що цю суму на транзит скоригують, запровадивши ренту на вугілля, але з нею в парламенті якось зовсім не склалося. Тобто гроші йдуть у чистий дохід учасників схеми. Печерськ, судячи з повної відсутності реакції (уже майже рік), теж не образили", - зазначає оглядач.

Маскалевич підкреслює, що диверсифікацією закупівель палива в Україні ніхто не займається. Поставки вугілля з ПАР постійно падали, досягши в нинішньому році нульового показника.

"Було тихенько скасовано навіть анонсовані раніше закупівлі цієї весни. Навіщо, якщо в ОРДЛО можна купити усе дешевше, а продати за "міжнародною" ціною? Благо, що з того боку не чужі люди, а часто багаторічні партнери по бізнесу", - вказує він.

За словами автора, на лінії розмежування, незважаючи на бойові дії, весь цей час велася активна торгівля. Навіть при недавньому загостренні під Авдіївкою в неї прямували ешелони з "ЛНР".

"Між іншим, претензії тому ж Рінату Ахметову (власникові більшості ТЕС) пред'явити складно. Привабливість "Роттердам плюс" у тому, що ніхто й не вимагав ніякої диверсифікації — людям просто підкинули грошей. Кілька мільярдів гривень без найменших зобов'язань щодо їх використання", - підсумовує Маскалевич.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко доручив провести перевірку діяльності Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Зокрема – щодо обґрунтованості встановлених цін на газ та роботи формули "Роттердам плюс".

Детальніше про стан енергетичної сфери України читайте у статті Ігоря Маскалевича "Блокада по-роттердамски: донецький варіант" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".