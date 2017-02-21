Фонд гарантування вкладів запропонував Нацбанку ліквідувати "Платинум Банк"

Виплати вкладникам банку почнуться до 1 березня 2017 року.

Фонд гарантування має намір ліквідувати "Платинум Банк".

вкладів фізичних осіб звернувся до Національного банку України з пропозицією відкликати банківську ліцензію та ліквідувати "Платинум Банк", повідомляється на сайті ФГВФО.

"Фонд гарантування звернувся до Національного банку України з пропозицією про відкликання з 24 лютого 2017 року банківської ліцензії та ліквідації банку ПАТ "Платинум Банк". Таке рішення прийнято виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 20 лютого 2017 року", - йдеться в повідомленні.



Фонд припинив виплати за договорами, термін дії яких закінчився до введення тимчасової адміністрації.

Виплати гарантованої суми відшкодування вкладникам в період ліквідації почнуться не пізніше 1 березня 2017 року. Вони будуть здійснюватися незалежно від дати закінчення строку депозитного договору.



Валюта балансу "ПТБ" станом на 11 січня 2017 року склала 7,43 млрд грн. В активах левову частку становили кредити юридичних осіб балансовою вартістю 2,8 млрд грн, кредити фізичних осіб - 3,02 млрд грн, у пасивах депозити фізичних осіб - 5,4 млрд грн, з них під гарантії ФГВФО - 4,9 млрд грн.



На 10 січня 2017 року власниками істотних часток у банку були Борис Кауфман і Григорій Гуртовий.

Нагадаємо, що 11 січня правління Національного банку прийняло рішення про віднесення "Платинум Банк" до категорії неплатоспроможних - через невиконання програми капіталізації.

Повідомлялося, що якщо НБУ не визнає обґрунтованими претензії держорганів до власників банку "Платинум", то виплати з бюджету держави будуть під загрозою зриву.

Раніше ZN.UA прогнозувало визнати "Платинум Банку" неплатоспроможним. Згідно з отриманими редакцією результатами стрес-тестування, він вимагав колосальної докапіталізації.

Детальніше читайте в матеріалі Роману Івченко "Платиновий унікум" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".