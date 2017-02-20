Фонд гарантування вкладів не може ефективно розпоряджатися ввіреними йому активами – думка

Сам директор-розпорядник Фонду оцінює щотижневі фактичні надходження від продажу активів на рівні всього 2,5-5% від загального розміру розміщуваних для продажу активів.

ФГВФО не може забезпечити елементарне збереження довірених йому активів банків-банкрутів bankruptcy-ua.com

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в нинішніх реаліях не зможе досягти своїх цілей щодо забезпечення збереження активів збанкрутілих банків і збільшення продажів, пишуть у своїй статті для DT.UA Юрій Сколотяний та Вадим Сирота.

Продати наявні активи на внутрішньому ринку, як і передати їх зовнішньому покупцю, буде вкрай проблематично через вкрай низьку ліквідність ринку фінансових активів, - стверджують автори статті. Як заявляють в самому Фонді, оцінна вартість активів в його розпорядженні становить 20% їх балансової вартості, однак в умовах неліквідного ринку даній оцінці повною мірою довіряти не можна, — через сумнівність будь-яких оціночних методик (ким би вони не були розроблені та затверджені).

Більше того, як зазначають автори, "Сам же директор-розпорядник ФГВФО оцінює щотижневі фактичні надходження від продажу активів на рівні всього 2,5-5% від загального розміру розміщуваних для продажу активів".

Сколотяний та Сирота вказують, що за п'ять років свого функціонування як регуляторного органу, Фонд так і не виробив дієвих механізмів управління довіреними йому активами, і не може забезпечувати їх елементарне збереження.

"Адже це — десятки тисяч кредитних справ і важливих додатків, які містяться на паперових носіях. У результаті ця структура втрачає контроль над прийнятими для опікування активами та заставами через численні досить сумнівні судові рішення не на її користь, банкрутства та самоліквідації боржників, сумнівні взаємозаліки й банальні крадіжки", - підсумовують автори.

Раніше в ФГВФО заявляли, що 80% активів банків-банкрутів сьогодні існують виключно на папері: незалежні оцінювачі оцінили активи 70 ліквідованих банків, у яких сформована ліквідаційна маса, у 94 миллиаров гривень, хоча "на папері" їх вартість - більш ніж 418 миллиаров гривень.

У 2016 році В Україні припинили роботу більше 20 банків. Станом на січень 2017 року в країні діяли 94 фінустанови.

Детальніше про проблеми діючої в Україні системи гарантування вкладів читайте у статті Вадима Сироти та Юрія Сколотяного "Нацбанк і Фонд гарантування вкладів: погана гра двох "поліцейських" з величезним мінусом для суспільства" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".