Фонд гарантування виплатив вкладникам неплатоспроможних банків майже 82 млрд грн

На неплатоспроможні банки в правоохоронні органи тільки фонд подав 4 тисячі заяв на суму 295,5 млрд грн.

ФГВФО виплатив вкладникам майже 82 млрд грн

Загальна сума коштів, виплачена Фондом гарантування вкладів фізичних осіб вкладникам неплатоспроможних банків, в рамках виплати гарантованої суми відшкодування, станом на 1 лютого склала майже 82 млрд грн, повідомляє прес-служба ФГВФО.

Загальна сума коштів, що Фонд гарантування вкладів акумулював на 1 лютого, становить 15,9 млрд грн.



На цю дату реєстр учасників фонду налічував 97 банків.



За січень надходження від регулярного збору склали 851,01 млн грн.



ФГВФО зазначає, що на 1 лютого було подано близько 4 тис. заяв в правоохоронні органи про виявлені під час роботи в неплатоспроможних банках фактів порушення законодавства на загальну суму 295,5 млрд грн. Суб'єктами злочинів, які призвели до порушень на найбільшу суму, є власники або керівники банків (403 заяви на суму 184,32 млрд грн).

Раніше ФГВФО повідомляв, що вартість активів 70 банків, що ліквідуються 94 млрд грн замість 418 млрд грн. 80% активів банків-банкрутів існують виключно "на папері".

Нагадаємо, що в 2016 році ФГВФО виручив від продажу власності неплатоспроможних банків 3 млрд грн. Сумарні надходження ФГВФО за підсумками 2016 року можуть сягнути 7 млрд грн.