Фонд гарантування розпочав виплати коштів вкладникам "Платинум Банку"

Виплати вкладникам здійснюються в розмірі, вкладу включаючи відсотки, але не більше 200 тисяч гривень.

Виплати вкладникам "Платинум Банку" розпочаті.

З 15 лютого 2017 року до 6 березня 2017 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснює виплати коштів вкладникам ПАТ "Платинум Банк" за договорами, строк дії яких закінчився до 11 січня 2017 року включно та за договорами банківського рахунку (поточні та карткові рахунки), йдеться у повідомленні фонду.

Як зазначаєтья, виплати коштів будуть здійснюватися через установи чотирьох банків-агентів фонду ("Кредобанк", "Укргазбанк", "Пумб", "Правекс-Банк"). Банк-агент, що здійснює виплату коштів, визначається залежно від місця реєстрації проживання за паспортом, вказаному вкладниками під час укладання договору банківського вкладу/рахунку з "Платинум Банком".

Вкладникам – нерезидентам для отримання коштів необхідно звертатись до будь-якого відділення "Укргазбанку".

Повідомляється, що виплати вкладникам здійснюються в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом гарантування банку з ринку, але не більше 200 тисяч гривень.

11 січня правління Національного банку прийняло рішення про віднесення "Платинум Банк" до категорії неплатоспроможних.

Повідомлялось, що якщо НБУ не вважатиме обґрунтованими претензії держорганів до власників банку "Платинум", то виплати з бюджету держави будуть під загрозою зриву.

Крім того, у січні два потенційні інвестори подали заявки на доступ до інформаційної кімнати для ознайомлення із фінансовою звітністю та документами "Платинум Банку".

Раніше ZN.UA прогнозувало визнання "Платинум Банку" неплатоспроможним. Згідно з отриманими редакцією результатами стрес-тестування, він вимагав колосальної докапіталізації.

Детальніше читайте в матеріалі Роману Івченко "Платиновий унікум" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".