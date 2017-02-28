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Фонд гарантування попереджає про шахрайство з кредитами банків-банкрутів

28 лютого в 11:59

Сумнівні оборудки пропонувалися клієнтам банку "Фінанси та кредит".

финансы и кредит
ФГВФО попереджає про шахрайство.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб попереджає клієнтів неплатоспроможних банків від співпраці з маловідомими фінансовими організаціями, які пропонують викупити залишок за їхніми кредитами. Про це йдеться в повідомленні Фонду.

"Останнім часом почастішали випадки надходження скарг від позичальників неплатоспроможних банків про сумнівні пропозиції з боку маловідомих фінансових організацій, які пропонують викупити залишок за їхніми кредитами з дисконтом", - йдеться в повідомленні.

Так, з подібними пропозиціями до позичальників банку "Фінанси та кредит" звертаються невідомі особи, які представляються співвласниками "Нихтеженс Фінанс" і "Финмарт".

У Фонді нагадали, що подібні дії сторонніх організацій без відома банку кваліфікуються як шахрайство і тягнуть за собою відповідну відповідальність.

"Крім того, позичальники повинні розуміти, що в разі співпраці з подібними організаціями всі ризики, пов'язані з грошима і майном, несуть вони самі", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, що Печерський районний суд заарештував майно екс-голови правління банку "Фінанси і Кредит" Володимира Хливнюка, а також будинок, який належить його заступнику.

Тимчасова адміністрація була введена в банк "Фінанси та Кредит" з 18 вересня 2015 року. За день до цього, 17 вересня, Нацбанк визнав банк неплатоспроможним. 15 листопада Генеральна прокуратура заявила про підозру колишнього голови правління банку "Фінанси і Кредит", а також одного з його заступників. А вже 27 листопада були припинені виплати вкладникам банку.

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Пізніше глава НБУ Валерія Гонтарєва спростувала чутки про проведені операції дроблення вкладів у банку "Фінанси та кредит". Операція по дробленню вкладів застосовується в проблемних банках для зменшення їх суми нижче 200 тис. грн, щоб вони підпадали під державні гарантії.

17 грудня 2015 року, за пропозицією Фонду гарантування вкладів, НБУ прийняв постанову № 898 про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Фінанси та Кредит".

 

За матеріалами: DT.UA
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Теги банк фінанси кредит НБУ
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