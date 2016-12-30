Fitch знизило рейтинг Приватбанку до обмеженого дефолту

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Fitch знизило рейтинг у зв'язку з угодою банку з кредиторами про реструктуризацію двох випусків його облігацій.

Fitch знизило рейтинг у зв'язку з угодою Приватбанку з кредиторами про реструктуризацію двох випусків його облігацій

Рейтинг Приватбанку знижений до рівня RD Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг Приватбанку з CCC до RD (обмежений дефолт), про це йдеться в повідомленні на сайт Fitch Ratings.

Fitch знизило рейтинг у зв'язку з угодою Приватбанку з кредиторами про реструктуризацію двох випусків його облігацій.

Згідно з повідомленням, зниження довгострокового і короткострокового РДЕ в іноземній валюті Приватбанку і рейтингів заборгованостей послідувало за недавнім оголошенням НБУ, що сторонні пріоритетні кредитори за незабезпеченими борговими зобов'язаннями і кредитори за второочередным боргами були залучені в процес фінансового оздоровлення банку.

Fitch уточнює, це сталося до націоналізації банку.

Раніше Fitch помістило рейтинги "Приватбанку" в список RWE і знизило рейтинг стійкості.

Кабінет міністрів України на засіданні у неділю, 18 грудня, ухвалив рішення про націоналізацію ПАТ "Приватбанк".

Згідно з рішенням, Міністерство фінансів викупить 100% його акцій за 1 грн. Після цього Мінфін візьме участь у капіталізації банку шляхом придбання акцій додаткової емісії. Кабмін також доручив Мінфіну випустити облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у розмірі до 116,8 млрд грн терміном обігу до 15 років і процентною ставкою доходу на рівні не вище 10,5% річних з подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії Приватбанку.

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