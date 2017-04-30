Fitch прогнозує уповільнення зростання ВВП України на тлі блокади ОРДЛО

В агентстві підтвердили довгостроковий рейтинг країни на рівні "В-".

У Fitch розповіли, чого чекати економіці України найближчим часом

Міжнародне рейтинговепогіршило прогноз зростання ВВП України у 2017 році з 2,5% до 2%, повідомляють " Українські Новини ".

"Зростання ВВП України у 2016 році склало 2,3%, що перевершило очікування, але блокада негативно позначиться на гірничодобувній, металургійній та електроенергетичній галузях. Ми прогнозуємо, що зростання в 2017 році сповільниться до 2%", - відзначають аналітики агентства.

При цьому, згідно з прогнозами Fitch, у 2018 році зростання ВВП країни може збільшитися до 3% за рахунок поліпшення споживчого попиту та інвестицій.

В агентстві також прогнозують середню інфляцію у 2017 році на рівні 11,2% порівняно з 14,9% у 2016 році. У той самий час у Держстаті фіксують підвищення споживчих цін у 2016 році на 12,4%.

Аналітики Fitch також підтвердили довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній національній валюті на рівні "B-" (істотно недостатній рівень кредитоспроможності).

"В рейтингах України спостерігається слабка ліквідність, високе боргове навантаження і структурні недоліки, пов'язані зі слабким банківським сектором, інституційними обмеженнями, геополітичними та політичними ризиками", - йдеться в прес-релізі агентства.

За даними експертів, міжнародні резерви Національного банку України збільшилися до 16,7 млрд доларів після перерахування від Міжнародного валютного фонду одного млрд доларів траншу та макрофінансової допомоги Європейського союзу у розмірі 600 млн євро. Аналітики прогнозують зростання міжнародних запасів до 18,1 млрд доларів до кінця 2017 року.

"Продовження програми МВФ є позитивним для кредитного профілю України, оскільки він підтримує зовнішнє фінансування, підтримує довіру і забезпечує імпульс реформ. Однак подальші виплати від МВФ та інших міжнародних партнерів будуть залежати від прогресу в реалізації програми структурних реформ... Ключові показники реформ включають у себе пенсійну реформу, впровадження ринку землі, приватизацію і прогрес у боротьбі з корупцією", - зазначили в агентстві.

У травні 2016 року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило на рівні "ССС" довгостроковий рейтинг України в іноземній і національній валютах. "Підтвердження рейтингів відображає відсутність прогресу в програмі реформ, необхідних для розблокування донорської підтримки, яке посилилося політичною гризнею (political wrangling)", - йшлося в прес-релізі агентства.

Раніше повідомлялося, що за оцінками Національного банку України, в I кварталі 2017 року зростання реального ВВП знизилося до 3% з 4,8% р/р у попередньому кварталі.

При цьому Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання ВВП України у 2017 році з 2,9% до 2% і трохи поліпшив його на 2018 рік – з 3% до 3,1%.

Державний комітет статистики скоригував зростання реального ВВП України у 2016 році з 2,2% до 2,3%.