Fitch підтвердило рейтинги України на рівні "B-" з прогнозом "Стабільний"

Подальші фінансування МВФ залежатиме від прогресу з реформами, які схильні до ризику затримок і реалізації – агентство.

Fitch опублікувало новий рейтинг України Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній і національній валюті на рівні "B-" зі "Стабільним" прогнозом, говориться в повідомленні агентства.

"Рейтинги України, з одного боку, беруть до уваги слабку зовнішню ліквідність, і високе навантаження з боку держборгу і структурні недоліки у плані слабкого банківського сектора, інституційні стримуючі фактори, а також геополітичні та політичні ризики, а, з іншого боку, враховують підвищення ефективності та послідовності політики, керований профіль погашення боргу суверенного емітента на короткострокову перспективу і історію підтримки від міжнародних фінансових організацій", – відзначають в Fitch.

В агентстві уточнюють, що рейтинги випусків пріоритетних незабезпечених облігацій України в іноземній і національній валюті і рейтинг країнової стелі також підтверджені на рівні "B-", а рейтинги короткострокових пріоритетних незабезпечених облігацій в національній валюті і короткострокові РДЕ в іноземній і національній валюті – на рівні "B".

У Fitch зазначають, що міжнародні резерви можуть до кінця року підвищиться з $ 16,7 млрд до $ 18,1 млрд (3,6 міс. від поточних платежів в іноземній валюті), але зовнішні запаси країни залишаються більш слабкими, ніж у порівнянних емітентів з рейтингами категорії "B" (4 міс. від поточних платежів в іноземній валюті). Підвищення гнучкості валютного курсу, керовані виплати в іноземній валюті та помірні зовнішні дисбаланси згладжують короткостроковий тиск на міжнародні резерви. Заходи валютного контролю, як і раніше забезпечують захист зовнішньої ліквідності, хоча вони поступово скорочуються.

В агентстві вітали виділення МВФ Україні 4-го траншу кредиту EFF, проте підкреслили, що подальші фінансування Фонду та інших міжнародних партнерів буде залежати від прогресу зі структурними реформами, які схильні до ризику затримок і реалізації. Основними цільовими орієнтирами реформ є пенсії, продаж земель, приватизація і прогрес з протидією корупції.

"Програма МВФ продовжує стикатися з ризиками млявих реформ і відстрочок з реалізацією. Уряд прем'єр-міністра Володимира Гройсмана у даний час не стикається з ризиками керованості, але ранній старт електорального сезону за загальними виборами 2019 року може ще більше сповільнити реформи", – зазначається у звіті.

Щодо боргу в агентстві зазначили, що виплати зовнішнього боргу багатостороннім і двостороннім кредиторам є керованими, і амортизація зовнішнього ринкового боргу відновиться лише в 2019 році. На думку експертів Fitch, близько $ 900 млн грошових коштів у казначействі країни дають суверенному емітенту можливість покривати нестачу коштів при зовнішніх виплатах в короткостроковій перспективі.

"Покращення доступу до зовнішнього фінансування буде ключовим чинником для виконання зобов'язань по реструктуризованому боргу, починаючи з 2019 року", – наголошується в повідомленні.

В агентстві уточнюють, що загальний держборг збільшився до 72% від ВВП (84% включаючи гарантії) в 2016 році, що істотно вище показника для медіани "B" у 56%, частково відображаючи витрати по рекапіталізації "Приватбанку", що згідно з прогнозами додасть 5,6% від ВВП до боргового навантаження країни. Динаміка боргу залишається схильною до валютних ризиків (68% номіновано в іноземній валюті), йдеться в документі.

У Fitch нагадують, що з 2015 року уряд провів емісію 151,5 млрд грн (6,6% від ВВП) для капіталізації банків в держвласності, а після націоналізації "Приватбанку" частка держбанків в банківському секторі підвищилася до 50% від загальних активів системи. Після виведення Нацбанком з ринку 92 банків з 2014 року і скорочення їх кількості удвічі, банківський сектор стабілізувався. "Тим не менш, низькі рівні капіталізації та непрацюючі кредити на рівні понад 50% від усіх кредитів становлять ризики для макростабільності і стримують відновлення економіки", – вважають у Fitch.

Коментуючи торговельну блокаду окупованих територій на сході, в агентстві очікують збільшення дефіциту рахунку поточних операцій до 4,3% від ВВП в 2017-2018 роках з 3,6% в 2015 році через зниження експорту сталі та підвищення попиту на імпорт енергоносіїв (коксівного вугілля). Поліпшення цін на експорт сировинних товарів та збільшення обсягів експорту сільськогосподарського сектора має згладити зростання торгового дефіциту.

"Недозволений конфлікт на сході України залишається ризиком для макроекономічних показників і стабільності в цілому... Ми прогнозуємо уповільнення зростання до 2% в 2017 р., а потім прискорення до 3% в 2018 р. на тлі поліпшення споживчого попиту та інвестицій", – йдеться у звіті.

Fitch очікує, що не відбудеться ні вирішення, ні ескалації конфлікту в Східній Україні до рівня, який позначився б на загальних макроекономічних показниках.

Щодо суперечки з Росією з приводу єврооблігацій агентство вважає, що процес по врегулюванню спору буде непростим і тривалим, але виходить з того, що це не вплине на здатність України отримувати доступ до зовнішнього фінансування й обслуговувати борг.

Нагадаємо, що рейтингове агентство Fitch погіршило прогноз зростання ВВП України в 2017 році з 2,5% до 2%.