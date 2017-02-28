"Фінбанк" попросив у НБУ дозвіл закритися

Нацбанк розглядає заявку на самоліквідацію.

«Фінбанк» попросив у Нацбанку дозвіл ліквідуватися.

"Фінбанк" (р. Одеса) Олександра Грановського подав на розгляд Національному банку України заявку на самоліквідацію, пише FinClub з посиланням на прес-службу регулятора.

"На сьогодні відповідний пакет документів від ПАТ "Фінбанк" знаходиться на розгляді НБУ. Про прийняте за результатами розгляду рішення ми повідомимо додатково", - сказали в прес-службі НБУ.

Нагадаємо, що 1 лютого відбулися позачергові збори акціонерів "Фінбанк", на яких акціонери одноголосно прийняли рішення про ліквідацію фінустанови. Після цього акціонери обіцяли звернутися до Нацбанку за наданням згоди на ліквідацію банку за ініціативою акціонерів.

Загальна сума зобов'язань банку станом на 1 лютого 2017 становить 490,265 млн грн.

За даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком за 2015 рік, загальна величина активів банку становить 764,242 млн грн, сума зобов'язань - 590,707 млн грн, розмір власного капіталу - 173,575 млн грн, вартість чистих активів дорівнює розміру власного капіталу i становить 173,575 млн грн.

У фінустанові запевняють, що активів "Фінбанку" достатньо для розрахунку за його зобов'язаннями. Станом на 1 лютого 2017 року загальна величина активів становить 650,774 млн грн, загальна величина зобов'язань - 490,265 тис. грн. Тобто 160,509 млн грн - сума, яка може залишитися після задоволення вимог кредиторів і буде розподілена між акціонерами.

За даними НБУ, на 1 січня 2016 року Олександр Грановський володів 79,6573% акцій, Олександр Мамонтенко і Сергій Барков - за 9,9571% акцій кожен.

Згідно з даними НБУ, на 1 жовтня 2016 року "Фінбанк" займав 63-е місце (672,983 млн грн) серед 100 діючих у країні банків.