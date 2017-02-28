ФГВФО відновить виплати вкладникам "Платинум Банку"

97% вкладників банку отримають вклади в повному розмірі.

Виплати вкладникам «Платинум Банку» відновлять.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 1 березня 2017 року відновить виплати вкладникам "Платинум Банку" (Київ), повідомляється на сайті Фонду.

При цьому банками-агентами, через відділення яких будуть здійснюватися виплати, є: "Правекс-Банк", "Альфа-Банк", "Кредобанк", "Укргазбанк", ПУМБ, "Таскомбанк" та "Південний".

За інформацією Фонду, 97% всіх вкладників "Платинум Банку" (197 тис. чол.) отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантованим ФГВФО суми 200 тис. грн. Раніше НБУ оцінював, що на ці потреби необхідно близько 4,8 млрд грн.

Нагадаємо, що 23 лютого рішенням №95-рш Національний банк схвалив пропозицію Фонду гарантування про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію "Платинум Банку". Процедура ліквідації триватиме два роки – до 23 лютого 2019-го. Ліквідатором призначений Юрій Ірклієнко.

Повідомлялось також, що 21 лютого Фонд гарантування звернувся до НБУ з пропозицією відкликати банківську ліцензію та ліквідувати "Платинум Банк". Крім того, Фонд припинив виплати за договорами, термін дії яких закінчився до введення тимчасової адміністрації.

10 січня правління Національного банку прийняло рішення про віднесення "Платинум Банк" до категорії неплатоспроможних - через невиконання програми докапіталізації.

Фінустанова на 1 жовтня 2016 року мало зобов'язання перед НБУ в розмірі 338,25 млн грн., перед іншими банками – 110,2 млн грн., перед клієнтами – 6,69 млрд грн. У тому числі юрособам він був винен 709,9 млн грн., з них 155,87 млн грн. - у валюті, фізичним особам - 5,98 млрд грн., з них 1,527 млрд грн. – у валюті. Заборгованість банку з цінних паперів становила 161,9 млн грн.

Згідно з даними НБУ, на 10 січня 2017 року власниками істотних часток у банку були Борис Кауфман і Григорій Гуртовий.

Раніше DN.UA прогнозувало визнання "Платинум Банку" неплатоспроможним. Згідно з отриманими редакцією результатами стрес-тестування, він вимагав колосальної докапіталізації.

Детальніше читайте в матеріалі Роману Івченко "Платиновий унікум" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".