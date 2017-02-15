ФГВФО розпочав виплати вкладникам ПК Банку через автоматизовану систему виплат

Виплати здійснюються в розмірі вкладів і відсотків по них, але не більш як 200 тис грн.

ФГВФО почав розраховуватися з вкладниками ПК Банку.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 15 лютого починає виплати вкладникам банку "Народний капітал" за договорами, термін дії яких закінчився до 19 січня 2017 року, та за договорами банківського рахунки (поточні та карткові рахунки), повідомляє прес-служба фонду.

Зазначається, що виплати проводяться через відділення семи банків-агентів, які підключилися до автоматизованої системи виплат: "Правекс-Банку", "Альфа-Банку", "Кредобанку", "Укргазбанку", банку ПУМБ, "Таскомбанку" і банку "Південний".

Виплати вкладникам здійснюються в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення банку з ринку, але не більше 200 тис. грн.

Як повідомив ФГВФО, автоматизована система виплат створена для зручності процесу отримання гарантованої суми вкладникам неплатоспроможних банків за рахунок розширення мережі пунктів виплат.

Нагадаємо, що сума коштів фізосіб-вкладників банку "Народний капітал" для відшкодування фондом станом на 20 січня 2017 року становила 6,4 млрд грн.

НБУ 19 січня 2017 року визнав НК Банк неплатоспроможним у зв'язку з невідповідністю структури його власності вимогам щодо прозорості.

Згідно з даними Національного банку, на 1 жовтня 2016 року по розміру загальних активів (265,06 млн грн) банк займав 86-е місце серед 100 діючих у країні банків.

Найбільшими акціонерами банку на початок грудня 2016 року були росіянин Валерій Макаренко (14,24%), Світлана Остапенко (9,84%), Руслан Пархоменко (9,68%), Олексій Ярошенко (9,07%), Олександр Вороняк (8,60%) і Олег Луцький (8,07,%).

Раніше ФГВФО повідомляв, що з 15 лютого 2017 року до 6 березня 2017 року фонд здійснює виплати коштів вкладникам ПАТ "Платинум Банк".

Загальна сума коштів, виплачена ФГВФО вкладникам неплатоспроможних банків, в рамках виплати гарантованої суми відшкодування, станом на 1 лютого склала майже 82 млрд грн.

За даними ФГВФО, вартість активів 70 банків що ліквідуються 94 млрд грн, а не 418 млрд грн. 80% активів банків-банкрутів існують виключно "на папері".

В 2016 році ФГВФО виручив від продажу власності неплатоспроможних банків 3 млрд грн. Сумарні надходження ФГВФО за підсумками 2016 року можуть сягнути 7 млрд грн.