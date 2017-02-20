"Енергоатом" повторив рекорд з виробництва електроенергії 2004 року

На сьогоднішній день АЕС працюють в звичайному режимі.

"Енергоатом" повторив рекорд 2004 року. energoatom.kiev.ua

Атомні електростанції України 18 лютого виробили 302,93 млн кВт-год електроенергії, що є найвищим показником з 2004 року, повідомила прес-служба НАЕК "Енергоатом".

"Аналогічний показник денного виробництва досягався лише в 2004 році після запуску енергоблоків №2 Хмельницької АЕС та №4 Рівненської АЕС. Коефіцієнт використання встановленої потужності 18 лютого склав 91,2%", - йдеться в повідомленні.

Проте вже 19 лютого через системні обмеження у розмірі 805 МВт недовиробіток "Енергоатому" склав 18,94 млн кВт-год при денному виробництві 289,34 млн кВт-ч.

На сьогоднішній день АЕС України працюють з навантаженням 11 920 МВт, балансові обмеження становлять 1005 МВт. При цьому електроенергію виробляють 14 з 15 блоків чотирьох діючих АЕС країни. На енергоблоці №3 Запорізької АЕС триває плановий ремонт.

Нагадаємо, "Енергоатом" є оператором всіх чотирьох АЕС України, загальна електрична потужність яких 13,835 ГВт.

Раніше повідомлялося, що після завершення капітального планового ремонту Рівненська АЕС підключила третій блок до енергосистеми. На енергоблоці №3 Запорізької АЕС проводиться капітальний плановий ремонт, який триватиме до 13 листопада 2017 року.

У січні – липні 2016 року виробництво електроенергії скоротилося на всіх АЕС, крім Хмельницької.