"Енергоатом" оголосив тендер на будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива

Вартість робіт оцінили майже в 1 млрд грн.

«Енергоатом» готовий будувати сховище відпрацьованого ядерного палива UN Photo

Держпідприємство НАЕК "Енергоатом" оголосило тендер на виконання робіт з будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в Україні (ЦСВЯП), свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro.

Очікувана вартість замовлених робіт - 939 млн грн з ПДВ. Кінцевий термін подання тендерної документації - 6 червня 2017 р.

В оголошенні зазначено, що критерієм відбору переможця буде виключно ціновий фактор. При цьому мінімальний крок пониження ціни на торгах визначено в 1%. Сума тендерного забезпечення становить 4,5 млн грн.

Також зазначено, що об'єкт повинен бути побудований протягом 2 років з моменту укладення договору.

Нагадаємо, в 2005 р. "Енергоатом" підписав угоду про будівництво ЦСВЯП з компанією Holtec International. Додаткова угода, укладена в 2015 р. передбачає, що проектування і будівництво сховища буде здійснювати "Енергоатом", а Holtec поставить спецобладнання для зберігання відпрацьованого ядерного палива і його транспортування.

НАЕК "Енергоатом" більшу частину відпрацьованого ядерного палива вивозить в Росію, будівництво власного ЦСВЯП дозволить скоротити витрати і залежність від РФ.

Нагадаємо, що "Енергоатом" планує в 2019 році почати експортувати електроенергію, вироблену на другому блоці Хмельницької АЕС, в енергосистему країн ЄС, а саме в Польщу і Угорщину.