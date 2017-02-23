Електроенергія для промисловості з березня подешевшає

НКРЕКП націлена на переход до ринкового формування тарифів для промислових споживачів.

Електроенергія для промисловості зменшиться в ціні. sbotas / Depositphotos

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, ухвалила рішення про зміну з 1 березня 2017 рокудля промисловості. Рішення було прийнято на черговому засіданні НКРЕКП.

Порівняно з лютим 2017 року в березні для промислових споживачів 19 з 32 енергопостачальних компаній рівень роздрібних тарифів першого класу напруги (35 кВ і вище) в середньому знизиться на 1,1%, для споживачів 23 з 32 ліцензіатів комісії другого класу напруги (менше 35 кВ) в середньому знизиться на 1,4%.

Тобто тарифи для клієнтів "Київенерго" для першого класу напруги з 1 березня знизяться на 1% –до 146,22 копійки за 1 кВт-год, для споживачів другого класу – на 3,2%, до 165,27 копійки за 1 кВт-год.

Для споживачів "ДТЕК Дніпрообленерго" тарифи для першого класу напруги скоротяться на 0,04% –до 140,96 копійки за 1 кВт-год, для споживачів другого класу – на 2,2%, до 164,65 копійки за 1 кВт-год.

У свою чергу, тариф для промислових споживачів першого класу напруги "ДТЕК Донецькобленерго" з 1 березня зростуть на 0,9% –до 153,78 копійки за 1 кВт-год, для споживачів другого класу – на 0,8%, до 195,55 копійки за 1 кВт-год.

Відповідно до документу, дане рішення зумовлене переходом до ринкового формування тарифів на електроенергію для промислових споживачів. До моменту повного переходу до ринкового тарифоутворення (коли ціна на електроенергію буде формуватися без участі Нацкомісії, а тільки за згодою постачальника і споживача) НКРЕКП буде виконувати функцію із затвердження тарифів, складених обленерго для своїх клієнтів.

Нагадаємо, що у грудня 2016 року НКРЕКП вперше затвердила на січень 2017 року диференційовані тарифи на електроенергію для промисловості.

Також повідомлялося, що у вересня 2016 року НКРЕКП дозволила постачальникам електроенергії за регульованим тарифом (обленерго) з 1 січня 2017 року розраховувати тарифи на електроенергію для промспоживачів з щомісячним збільшенням не більше ніж на 3% від рівня попереднього місяця.

22 вересня 2016 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект "Про ринок електричної енергії", який передбачає запровадження конкурентних (ринкових) відносин на ринку електричної енергії, у тому числі і на роздрібному, де кінцевий споживач зможе обирати постачальника електроенергії.