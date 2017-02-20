Екс-заступника Гонтарєвої призначили представником України в МВФ

Владислав Рашкован стане до виконання обов'язків на новій посаді з 27 лютого.

Владислав Рашкован буде представляти Україну в МВФ ЛІГА.net

Керівництво регіональної групи країн – членів МВФ на чолі з Бельгією та Нідерландами призначило екс-заступника глави Нацбанкуновим представником України у Фонді.

Як повідомляє прес-служба НБУ в Facebook, Рашкован стане до виконання обов'язків на новій посаді з 27 лютого.

Згідно з повідомленням, глава Нацбанку Валерія Гонтарєва у зв'язку з цим подякувала попередньму представнику України в МВФ Олександру Петрику за його тривалу та плідну працю.

В НБУ нагадали, що строк перебування на посаді заступника виконавчого директора МВФ становить чотири роки. Рішення про призначення на посаду приймають керівники регіональної групи з 15 країн – членів МВФ на чолі з Бельгією і Нідерландами.

Владислав Рашкован з квітня 2014 року був членом Правління НБУ, а з листопада 2014 року до 1 січня 2016 року – обіймав посаду заступника голови Нацбанку, відповідальним за реформи.

У листопаді минулого року DT.UA писало, що Валерія Гонтарєва подала на посаду представника України в МВФ кандидатуру свого колишнього заступника Владислава Рашкована, незважаючи на те, що стандартний 4-річний термін повноважень чинного представника України у Фонді Олександра Петрика ще не був закінчений.

У відповіді на запит DT.UA Валерія Гонтарєва вказала, що Петрик йде з посади у зв'язку з досягненням пенсійного віку (при тому, що в раді директорів фонду немає вікових обмежень на дану посаду), а також вказала, що не має до нього претензій.