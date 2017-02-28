Екс-главі правління "Дельта Банку" повідомили про підозру у розкраданні 1,7 млрд гривень

За даними слідства, менеджмент банку вивів на рахунки підконтрольних фірм 150 мільйонів доларів.

Луценко відзвітував про прогрес у справі "Дельта Банку" Из открытых источников

Генпрокуратура вручила екс-голові правлінняОлени Попової та ще трьом особам повідомлення про підозру у розкраданні 1,7 мільярда гривень з рахунків банку.

Як повідомив керывник ГПУ Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook у ніч на вівторок, 28 лютого, слідство встановили факт виведення керівництвом банку 150 мільйонів доларів на рахунки підконтрольних фірм за явно збитковими угодами.

"Родзинка банкірів - виведення грошей на ТОВ "Бонні і Клайд" з подальшою втечею всіх аферистів за кордон", – зазначив генпрокурор.

Як повідомлялося, член ради директорів "Дельта Банку" підозрюється в розкраданні 1,2 млрд грн. Відзначається, що його майно і майно його близьких родичів було заарештовано, але потім, за даними ЗМІ, суд скасував цей запобіжний захід.

Посадові особи НБУ проходять співучасниками в аферах "Дельта банку". "Дельта Банк" протягом 2014 року отримав від НБУ рефінансування в обсягах близько 10 млрд грн, більше чотирьох мільярдів гривень з цієї суми було переведено в іноземну валюту і виведено за кордон.

Детальніше про афери "Дельта Банку" читайте в матеріалі Юрія Сколотяного "Злодії поза законом" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".