Топ Новини
<
>

Екс-главі правління "Дельта Банку" повідомили про підозру у розкраданні 1,7 млрд гривень

28 лютого в 00:35

За даними слідства, менеджмент банку вивів на рахунки підконтрольних фірм 150 мільйонів доларів.

 

дельта банк
Луценко відзвітував про прогрес у справі "Дельта Банку"
Из открытых источников
Генпрокуратура вручила екс-голові правління "Дельта Банку" Олени Попової та ще трьом особам повідомлення про підозру у розкраданні 1,7 мільярда гривень з рахунків банку.

Як повідомив керывник ГПУ Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook у ніч на вівторок, 28 лютого, слідство встановили факт виведення керівництвом банку 150 мільйонів доларів на рахунки підконтрольних фірм за явно збитковими угодами.

"Родзинка банкірів - виведення грошей на ТОВ "Бонні і Клайд" з подальшою втечею всіх аферистів за кордон", – зазначив генпрокурор.

Читайте також: Суд зобов'язав колишнього власника "Дельта Банку" Лагуна виплатити 3,9 млрд грн боргу "Ощадбанку"

Як повідомлялося, член ради директорів "Дельта Банку" підозрюється в розкраданні 1,2 млрд грн. Відзначається, що його майно і майно його близьких родичів було заарештовано, але потім, за даними ЗМІ, суд скасував цей запобіжний захід.

Посадові особи НБУ проходять співучасниками в аферах "Дельта банку". "Дельта Банк" протягом 2014 року отримав від НБУ рефінансування в обсягах близько 10 млрд грн, більше чотирьох мільярдів гривень з цієї суми було переведено в іноземну валюту і виведено за кордон.

Детальніше про афери "Дельта Банку" читайте в матеріалі Юрія Сколотяного "Злодії поза законом" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Лагун Дельта Банк Попова Луценко
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.05
EUR 28.64
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...