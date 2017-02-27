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Долар на міжбанку подорожчав на 11 копійок

27 лютого в 19:50

Котирування гривні до закінчення торгів склали 27,03-27,06 грн/долар.

Доллар курс валют_2
Долар коштує близько 27 грн
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Курс гривні на міжбанківському валютному ринку у понеділок, 27 лютого, знизився до 27,045 грн/долар з 26,935 грн/долар до завершення торгів у попередній робочий день.

Як повідомили дилери комерційних банків, котирування гривні до закінчення торгів склали 27,03-27,06 грн/долар.

Національний банк України (НБУ) в цей день аукціон не проводив.

Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в цей день знизився до 27,0537 грн/долар з 26,9766 грн/долар у попередній робочий день.

Торговельний оборот становив 208,66 млн доларів, тоді як у попередній робочий день 246,88 млн доларів.

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17 січня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що падіння курсу гривні викликане сезонними чинниками, і найближчим часом ситуація стабілізується. "Я вчора розмовляв з головою Національного банку (Валерією Гонтаревою), і вона абсолютно чітко переконала мене в тому, що Національний банк зробить все, щоб уникнути спекулятивних коливань і стабілізувати ситуацію", - сказав прем'єр.

За матеріалами: DT.UA
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