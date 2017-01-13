До кінця року число безробітних у всьому світі перевищить 200 мільйонів чоловік – МОП

Поряд з безробіттям у світі стрімко зростає кількість працюючих бідняків.

У найближчі два роки буде тільки зростати безробіття

В 2017 році кількість офіційно безробітних людей у всьому світі збільшиться на 3,4 мільйона осіб і досягне 201 мільйона. У 2018 році безробітними можуть стати ще 2,7 млн осіб.

"Причиною такого положення на ринку праці є почасти те, що темпи зростання чисельності людей працездатного віку випереджають темпи створення нових робочих місць. При цьому в світі стрімко зростає кількість працюючих бідняків", - йдеться в новій доповіді Міжнародної організації праці (МОП) про зайнятість у світовому масштабі, повідомляє Центр новин ООН. Автори доповіді повідомляють, що в Європі і Північній Америці безробіття не зменшується, порівняно з докризовим рівнем залишається вкрай високою. А в Західній Європі кількість безробітних продовжує зростати.

Представляючи доповідь, глава МОП Гай Райдер також зазначив, що в цілому в світі як і раніше спостерігається низький економічне зростання, а результати цього зростання відчувають не всі.

"Це створює тривожну ситуацію в глобальній економіці, яка втрачає здатність генерувати достатню кількість робочих місць, не кажучи вже про їх якість. Як і раніше під загрозою знаходяться багато форм трудової діяльності. Немає відчутного прогресу у забезпеченні людей гідним і добре оплачуваною роботою", - сказав Райдер.

Експерти МОП також прогнозують, що в найближчі два роки кількість працюючих бідняків, які отримують за свою працю не більше трьох доларів і 10 центів в день, збільшиться на п'ять мільйонів.

Як повідомляло в своїй статті "Дзеркало тижня. Україна" "Стихійна "біржа праці" - поза конкуренцією", Держстат свідчить, за даними за листопад 2016 року офіційний рівень безробіття в Україні становив 1,3% — зареєстровано 337,9 тис. безробітних, що на 21,7 тис. більше, ніж місяцем раніше. Але це тільки офіційна версія, яка дещо відрізняється від дійсності.