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"ДНР" і "ЛНР" стали найбільшими імпортерами пива і м'яса з РФ

20 лютого в 08:58


Спочатку гроші за пиво і м'ясо з ОРДЛО в Росію возили фурами, зараз перейшли на безготівкові розрахунки.

Пиво
Бойовики "ЛДНР" поглинають російське пиво
Російська митниця повідомляє про те, що за підсумками 2016 року Україна вперше стала найбільшим імпортером російського м'яса і залишилася лідером з імпорту пива з РФ. В цілому, за даними російської митниці, Україна купує близько 30% обсягу російського експорту цих продуктів. Такі дані оприлюднені навіть незважаючи на те, що в кінці 2015 року і м'ясо, і пиво потрапили в Україні продуктів потрапили під заборону на імпорт з Росії.

Як з'ясувалося, купують продукцію так звані "ЛНР" і "ДНР", які окупували окремі райони Луганської і Донецької областей, пише російське видання "Ведомости".

У самій "ДНР" не заперечують поставки з Росії, але джерело в керівництві республіки розповів виданню, що вони в рази менше даних, наведених Федеральною митною службою.

На російському м'ясі, як з'ясували "Ведомости", працює м'ясопереробний комбінат у Макіївці донецької, а також Луганський м'ясопереробний комбінат. При цьому російські виробники або відмовилися обговорювати поставки в ДНР і ЛНР, або заявили, що нічого туди не відправляють.

Справді, одержувачами практично всієї експортованої за останні два роки на Україну яловичини і свинини значаться компанії з Луганської та Донецької областей, свідчить детальна митна статистика, з якою вдалося ознайомитися "Ведомостям". "ЛНР і ДНР" не вистачає власної продукції та суттєво скоротилися поставки з України. Тому в 2016 р. російським підприємствам вдалося налагодити торговельні зв'язки з покупцями в республіках, пояснює він. Це комерційні поставки на переробні заводи, а не гуманітарна допомога.

У "ЛНР і ДНР" з Росії завозиться продукція всіх найбільших російських виробників – це стосується і пива, і м'яса, визнають учасники ринку і галузеві експерти, а також співробітники працюють в Донбасі торгових мереж, відзначає видання.

Експорт російських товарів в ДНР перший час оплачувалася готівкою, які перевозили в Росію навіть фурами. Зараз вже налагоджений безготівковий розрахунок: приймаюча сторона відкривала рахунок у Республіканському банку, а відправник — в московському ТОВ "НКО Центр міжнародних розрахунків". Ця фірма в 2015 році з небанківської кредитної організації перетворилася на повноцінний банк, який не розкриває своїх власників.

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Росія з 2016 року вирішила скасувати режим ЗВТ щодо України і відмовитися від імпорту українських продуктів. Також РФ повністю заборонила транзит через свою територію українських товарів у треті країни. Зокрема, з 1 січня 2016 року щодо України були введені санкції на ввезення тваринницької продукції.

Україна у відповідь з 10 січня 2016 року ввела дзеркальні торгові санкції проти РФ (застосувала імпортні мита і ембарго).

За матеріалами: Ведомости
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