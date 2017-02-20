"ДНР" і "ЛНР" стали найбільшими імпортерами пива і м'яса з РФ



Спочатку гроші за пиво і м'ясо з ОРДЛО в Росію возили фурами, зараз перейшли на безготівкові розрахунки.

Бойовики "ЛДНР" поглинають російське пиво

Російська митниця повідомляє про те, що за підсумками 2016 року Україна вперше стала найбільшим імпортером російського м'яса і залишилася лідером з імпорту пива з РФ. В цілому, за даними російської митниці, Україна купує близько 30% обсягу російського експорту цих продуктів. Такі дані оприлюднені навіть незважаючи на те, що в кінці 2015 року і м'ясо, і пиво потрапили в Україні продуктів потрапили під

Як з'ясувалося, купують продукцію так звані "ЛНР" і "ДНР", які окупували окремі райони Луганської і Донецької областей, пише російське видання "Ведомости".

У самій "ДНР" не заперечують поставки з Росії, але джерело в керівництві республіки розповів виданню, що вони в рази менше даних, наведених Федеральною митною службою.

На російському м'ясі, як з'ясували "Ведомости", працює м'ясопереробний комбінат у Макіївці донецької, а також Луганський м'ясопереробний комбінат. При цьому російські виробники або відмовилися обговорювати поставки в ДНР і ЛНР, або заявили, що нічого туди не відправляють.

Справді, одержувачами практично всієї експортованої за останні два роки на Україну яловичини і свинини значаться компанії з Луганської та Донецької областей, свідчить детальна митна статистика, з якою вдалося ознайомитися "Ведомостям". "ЛНР і ДНР" не вистачає власної продукції та суттєво скоротилися поставки з України. Тому в 2016 р. російським підприємствам вдалося налагодити торговельні зв'язки з покупцями в республіках, пояснює він. Це комерційні поставки на переробні заводи, а не гуманітарна допомога.

У "ЛНР і ДНР" з Росії завозиться продукція всіх найбільших російських виробників – це стосується і пива, і м'яса, визнають учасники ринку і галузеві експерти, а також співробітники працюють в Донбасі торгових мереж, відзначає видання.

Експорт російських товарів в ДНР перший час оплачувалася готівкою, які перевозили в Росію навіть фурами. Зараз вже налагоджений безготівковий розрахунок: приймаюча сторона відкривала рахунок у Республіканському банку, а відправник — в московському ТОВ "НКО Центр міжнародних розрахунків". Ця фірма в 2015 році з небанківської кредитної організації перетворилася на повноцінний банк, який не розкриває своїх власників.

Росія з 2016 року вирішила скасувати режим ЗВТ щодо України і відмовитися від імпорту українських продуктів. Також РФ повністю заборонила транзит через свою територію українських товарів у треті країни. Зокрема, з 1 січня 2016 року щодо України були введені санкції на ввезення тваринницької продукції.

Україна у відповідь з 10 січня 2016 року ввела дзеркальні торгові санкції проти РФ (застосувала імпортні мита і ембарго).