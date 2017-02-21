Дію антидемпінгових заходів проти міндобрив з РФ призупинено

Безмитне ввезення добрив з Росії відповідає національним інтересам України.

Дію загороджувальних заходів проти добрив з РФ призупинено. Коммерсантъ

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі припинила дію антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Росії до 1 липня поточного року. Про це повідомляється в урядовому виданні "Урядовий кур'єр".

Розглянувши інформацію Мінагрополітики і товаровиробників, МКМТ встановила, що національні інтереси потребують зупинення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з РФ.

"Керуючись положеннями статті 28 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту", комісія вирішила призупинити дію антидемпінгових заходів, застосованих рішенням від 27.12.2016 № АД-363/2016/4411-05 "Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації", до 1 липня 2017", - йдеться в повідомленні.

Рішення комісії від 13.02.2017 № АД-365/2017/4411-05 про припинення антидемпінгових заходів набирає чинності з дня опублікування, але не раніше дня набрання чинності рішення МКМТ від 27.12.2016 № АД-363/2016 /4411-05.

Нагадаємо, що в грудні 2016 року Междведомственная комісія з міжнародної торгівлі схвалила введення антидемпінгових мит щодо російських експортерів добрив, які є основними постачальниками цієї хімічної продукції в Україну.

Повідомлялося також, що виробник азотних добрив ПАТ "Азот" (р. Черкаси), який входить до групи компаній Group DF, відновив роботу основних цехів з виробництва добрив.