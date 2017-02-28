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Держпідприємства втратили в банках-банкрутах 19,5 млрд грн

28 лютого в 18:05

Лідерами по неповерненню коштів стали банк "Надра", "Дельта Банк" і банк "Фінанси і кредит".

 

 

банк
Держпідприємства втратили в ліквідованих банках мільярди.
Державні підприємства, в тому числі державні банки, а також фонди соціального страхування та інші органи державної влади втратили в неплатоспроможних банках станом на 01.02.2017 року близько 19,5 млрд грн. Про це пише Delo.ua з посиланням на прес-службу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Найбільше коштів "застрягло" в банку "Надра", "Дельта банку" і Банку "Фінанси і кредит".

У ФГВФО зазначають, що найбільше коштів в банках-банкрутах залишили компанії "Антонов", "Нафтогаз", "Аграрний фонд", "КБ "Південне" і Державне підприємство з обслуговування повітряного руху України.

За останні три роки в Україні збанкрутувало понад 70 банків. При цьому загальний борг банків, які ліквідуються, перед усіма клієнтами склав 243 млрд грн.

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Нагадаємо, що держпідприємства, які підпорядковуються Міністерству інфраструктури України, втратили в збанкрутілому "Платинум Банк" більш 400 млн грн.

Також повідомлялося, що в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі вважають, що частина з 3,5 тисяч державних підприємств має бути приватизована.

 

За матеріалами: delo.ua
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Теги банк кредит держпідприємство фінанси
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