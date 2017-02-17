Держказначейство збирається впровадити нову систему сплати податків

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Платити і адмініструвати ПДВ, акциз, податок з доходів фізичних осіб та єдиний соціальний внесок будуть по-старому.

Держказначейство готове запровадити нову систему сплати податків.

Державна казначейська служба України в поточному році планує впровадити систему сплати податків і зборів через єдиний рахунок, з розподілом платежів за окремими рахунками самостійно на базі звітності платника податків, повідомила журналістам голова Держказначейства Тетяна Слюз.

"Ще один проект, який ми хочемо запровадити, і деякі норми вже виписані в Податковому кодексі, – це сплата податків на єдиний рахунок", - додала вона.

Слюз пояснила, що система буде функціонувати за аналогією з автоматичним відшкодуванням ПДВ, тобто платникам податків будуть автоматично відкриті рахунки, і Держказначейство на підставі їх звітності буде зараховувати податки в автоматичному режимі.

За словами глави відомства, це дозволить заощадити час платників податків і уникнути штрафів податкових органів за перерахування податків не на той рахунок.

"Думаю, що з 1 січня 2018 року це буде працювати. Але не по всіх податках: ПДВ залишається тут, акциз – також, і для податку з доходів фізичних осіб це неможливо, плюс єдиний соціальний внесок", - додала Слюз.

Голова Держказначейства також зазначила, що необхідні зміни в Податковий кодекс вже внесені. При цьому основна база вже побудована. Основою став електронний реєстр з ПДВ.

Слюз запевнила, що витрати на впровадження проекту незначні.

Нагадаємо, що Верховна Рада 21 грудня прийняла закон, що передбачає зміни в Податковому кодексі, які мінімізують ризики корупції в органах Державної фіскальної служби. Законом буде введений електронний кабінет платника податків, що мінімізує контакт платника податків та ГФС, запроваджено єдиний реєстр податкових консультацій на сайті ГФС, введені податкові канікули для малого бізнесу, створено один публічний реєстр відшкодування ПДВ замість двох існуючих. Президент Петро Порошенко підписав закон 30 грудня.

В кінці грудня Президент Петро Порошенко також підписав зміни до законодавства про працю фізичних осіб-підприємців. Згідно із законом, з 1 січня фізичні особи-підприємці другої і третьої груп сплачують єдиний соціальний внесок на суму 704 грн в місяць, навіть якщо не отримали прибуток.