Держгеонадра пообіцяли розробити новий кодекс у другому кварталі 2017 року

Новий кодекс про надра повинен врегулювати видобуток бурштину в Україні.

У Держгеонадрах обіцяють домогтися легалізації видобутку бурштину Рівне Вечірнє

Державна служба геології та надр України ()має намір у другому кварталі 2017 року завершити розробку проекту Кодексу про надра, робота над яким ведеться з 2015 року, повідомила прес-служба відомства у вівторок, 10 січня.

"Ми хочемо, щоб у 2017 році геологічна галузь України мала нову законодавчу базу, адаптовану до потреб сьогоднішнього дня. Також цього року наша область матиме сучасні інтерактивні геологічні карти. У цьому питанні ми заручилися підтримкою Канади - лідерів геологічного товариства. Геологічна інформація оцифровуватиметься з використанням сучасних канадських технологій", - повідомив глава Держгеонадр Микола Бояркін.

Зараз ініціативи з розвитку мінерально-сировинної бази, зокрема питання оцифровки геологічної інформації, спрямовані до проекту Середньострокового плану дій Кабміну на 2017-2020.

У Держгеонадрах запевнили, що прийняття нового кодексу дозволить законодавчо врегулювати видобуток бурштину в Україні.

Детальніше про проблему видобутку бурштину в Україні читайте у статті "Україна vs бурштин: хто кого?" Івана Валюшка в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".