Держгеонадра пообіцяли розробити новий кодекс у другому кварталі 2017 року

Новий кодекс про надра повинен врегулювати видобуток бурштину в Україні.
"Ми хочемо, щоб у 2017 році геологічна галузь України мала нову законодавчу базу, адаптовану до потреб сьогоднішнього дня. Також цього року наша область матиме сучасні інтерактивні геологічні карти. У цьому питанні ми заручилися підтримкою Канади - лідерів геологічного товариства. Геологічна інформація оцифровуватиметься з використанням сучасних канадських технологій", - повідомив глава Держгеонадр Микола Бояркін.
Зараз ініціативи з розвитку мінерально-сировинної бази, зокрема питання оцифровки геологічної інформації, спрямовані до проекту Середньострокового плану дій Кабміну на 2017-2020.
У Держгеонадрах запевнили, що прийняття нового кодексу дозволить законодавчо врегулювати видобуток бурштину в Україні.
Детальніше про проблему видобутку бурштину в Україні читайте у статті "Україна vs бурштин: хто кого?" Івана Валюшка в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA