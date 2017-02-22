Держдума Росії підтримала законопроект про заборону грошових переказів в Україну

Порушення заборони загрожує стягненням штрафу в розмірі здійсненого платежу.

У Росії проти грошових переказів в Україну.

Держдума Росії на засіданні в середу в першому читанні прийняла законопроект, що обмежує грошові перекази до України й інші держави, що здійснюються з допомогою іноземних платіжних систем.

Законопроект "Про внесення змін до закону "Про національну платіжній системі" був підготовлений і внесений до Держдуми депутатом фракції "Єдина Росія" Владиславом Резніком.

Згідно з документом, порушення обмеження призведе до стягнення Банком Росії штрафу з особи, яка здійснила переказ, в розмірі здійснених платежів.

Якщо законопроект буде прийнятий в трьох читаннях, він набуде чинності з дня його офіційного опублікування.

Законопроект також вносить правки в закон про Національну систему платіжних карток, які обмежать перекази коштів клієнта без попереднього відкриття банківського рахунку в російських чи іноземних платіжних системах. В даний час транскордонні перекази здійснюються в рамках платіжних систем або з використанням послуг іноземних юридичних осіб, не є інфраструктурою іноземних платіжних систем, через так звані "системи термінових переказів".

Нагадаємо, що в жовтні 2016-го Україна обмежила діяльність кількох російських платіжних систем, в тому числі "Золота Корона" і "Юністрім".

"Встановлення цієї заборони призвело до обмеження конкуренції на російському ринку платіжних послуг, здійснюваних у вигляді транскордонних переказів грошових коштів без відкриття рахунку, на користь іноземних платіжних систем", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Також повідомлялося, що Рада національної безпеки і оборони України рекомендував Національному банку в місячний строк розробити спільно з СБУ правовий механізм блокування функціонування електронних платіжних систем суб'єктів країни-агресора — Росії.

Раніше Нацбанк виступив за якнайшвидше прийняття законопроекту щодо врегулювання діяльності електронних платіжних систем, зареєстрованого у Верховній Раді 4 листопада 2016 року.