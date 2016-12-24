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Держбюджет-2017 передбачає підвищення частки держави в економіці до 44% ВВП

24 грудня в 14:35

Посадовці та їхні покровителі залишають за собою пріоритетне право розпоряджатися коштами, заробленими українцями.

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У гірші роки сектор держуправління перерозподілював до 48% ВВП
Андрій Товстиженко, DT.UA
Згідно затвердженого Верховною Радою Державного бюджету України на 2017 рік, частка держави в економіці, яка в нинішньому році почала скорочуватися, знову зросте.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Юлія Самаєва. За її словами, у наступному році рівень перерозподілу ВВП державою фактично досягне показника 2015 року.

"В 2015 р. через сектор держуправлінняперерозподілялося близько 44%, у гірші роки — до 48% ВВП. У 2016-му роль держави в економіці почала скорочуватися — до 42,8%. Відбулося це не завдяки структурним змінам, на жаль, а переважно за рахунок інфляції. Але напрям вийшов правильним, і з'явилася надія, що протягом наступного десятиліття ми зможемо досягти оптимальних показників у 35–37% ВВП. Але в держбюджеті-2017 частка держави в економіці повернулася до 44%", - йдеться в статті.

Як зазначає Самаєва, держчиновники та їх заступники, по суті, залишають за собою право вирішувати як і на що будуть витрачатись зароблені українцями гроші.

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Нагадаємо, Верховна Рада України на нічному засіданні 21 грудня затвердила у другому читанні та в цілому державний бюджет України на 2017 рік.

За прийняття бюджету проголосували 274 народних депутати, проти були 37 парламентарів, утрималися 35.

Детальніше про затверджений Верховною Радою бюджет на 2017 рік читайте у статті Юлії Самаєвої "Держбюджет-2017: а так пристойно усе починалося" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги бюджет ВВП економіка
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