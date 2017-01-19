Держборг США за президентів: суми і відсотки

У президента США немає широких повноважень щодо контролю над ростом боргу у перший рік своєї каденції. Все тому, що бюджет на цей фінансовий рік вже був встановлений попереднім президентом.

Який найкращий спосіб визначити, який внесок зробив кожен президент США в $ 19 трильйонів 800 мільярдів державного боргу країни? Найпопулярніший спосіб - почати з рівня боргу з моменту переїзду нового президента в Білий дім.

Так простіше дивитися на графік, що показує відсоток боргу, накопиченого при кожному президенті. Також важливо порівняти держборг у відсотковому співвідношенні від обсягу виробництва. Але це все одно не зовсім точні способи вимірювання. Чому? У президента США немає широких повноважень щодо контролю над ростом боргу у перший рік своєї каденції. Все тому, що бюджет на цей фінансовий рік вже був встановлений попереднім президентом.

Наприклад, президент Джордж Буш-молодший вступив на посаду в січні 2001 року. Він представив свій перший бюджету в лютому. Але це був бюджет на 2002 фінансовий рік, який починався лише 1 жовтня 2001 року. За перші дев'ять місяців його президентства Буш і вся країна повинні були жити з бюджетом президента Білла Клінтона. Фінансовий рік 2001 тривав до 30 вересня 2001 року і саме тому жоден новий президент не несе відповідальність за дефіцит бюджету в перший рік свого перебування на посаді. Він був створений його попередником.

Так, це може збити з пантелику. Але Федеральний фінансовий рік встановлюється таким чином, щоб дати новому президенту час скласти свій бюджет протягом першого місяця в Білому домі.

Але є різниця між дефіцитом і боргом президента.

Це тому, що всі президенти можуть використовувати "спритність рук", щоб зменшити дефіцит. Вони можуть здійснювати внутрішні запозичення з інших урядових джерел.

Одним із способів вимірювання боргу президента є сума всіх його дефіцитів бюджету. Це тому, що президент несе відповідальність за свої бюджетні пріоритети. Дефіцит кожен рік бере до уваги передбачені в бюджеті витрати й очікувані доходи від пропонованих скорочень податків, пише The Balance.

Барак Обама (роки президентства — 2009-2017):

Державний борг за його президентства виріс на $ 7 трильйонів 917 млрд, збільшившись на 68% протягом семи років. Бюджет Обами включав в себе пакет ряду економічних стимулів. Він збільшив борг на $ 787 млрд за рахунок скорочення податків, надання допомоги по безробіттю, а також фінансування створення нових робочих місць. Зниженням податків Обама додав до боргу $ 858 млрд протягом двох років. За президентства Обами збільшилися витрати на оборону в діапазоні між $ 700 млрд і $ 800 млрд на рік.

Федеральний дохід знизився, завдяки більш низькими податковими надходженнями через фінансову кризу 2008 року. Він також розробив програму Obama care, щоб зменшити борг на $ 143 млрд протягом десяти років. Але така економія не показувала результатів аж до останніх років.

Джордж Буш-молодший (2001-2009):

Президент Буш додав другу за величиною суму боргу - $ 5 трлн 849 млрд, що на той момент стало його збільшенням на 101%. Буш відповів на теракти 11 вересня в Нью-Йорку, почавши війну з тероризмом, чим збільшив військові витрати до рекордного рівня - між $ 600- $ 800 млрд на рік. Війна в Іраку коштувала $ 807,5 млрд. Президент Буш також відреагував на рецесію 2001 року, передавши EGTRRA і JGTRRA. Він схвалив антикризовий пакет в $ 700 млрд для банків у цілях боротьби з глобальною фінансовою кризою 2008 року.

Франклін Рузвельт (1933-1945):

Президент Рузвельт найбільше збільшив борг у відсотковому відношенні. Незважаючи на те, що він додав до нього лише $ 236 млрд, це було збільшення на 1048% порівняно з рівнем боргу, залишеного бюджетами президента Гувера. "Велика Депресія" взяла свій величезний шматок з доходів. Але основним внеском Рузвельта в борг стала Друга світова війна. Він додав до боргу $ 209 млрд у період 1942-1945.

Вудро Вільсон (1913-1921):

Борг президента Вільсона став другим за величиною вкладу у заборгованість у відсотковому відношенні. Незважаючи на те, що борг зріс лише на $ 21 млрд, це стало його збільшенням на 727%. Вільсон повинен був заплатити за Першу світову війну. За його президентства був прийнятий закон, який надає Конгресу право встановлювати "стелю" держборгу.

Білл Клінтон збільшив держборг на $ 1 трлн 396 млрд, або ж на 32%; Джордж Буш-старший $ 1 трлн 554 млрд (54%); Ронльд Рейган - $ 1 трлн 860 млрд (186%); Джиммі Картер - $ 229 млрд (43%); Джеральд Форд - $ 224 млрд (47%); Річард Ніксон - $ 121 млрд (34%); Ліндон Джонсон - $ 42 млрд (13%); Джон Кеннеді - $ 23 млрд (8%); Дуайт Ейзенхауер - $ 23 млрд (9%); Гаррі Труман - $ 7 млрд (3%); Герберт Гувер - $ 6 млрд (33%); Келвін Кулідж скоротив борг на $ 5 млрд (26%); Уоррен Хардінг скоротив борг на $ 2 млрд.