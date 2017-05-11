Держбанки завищують ставки, щоб залучити депозити – НБУ

Держбанки не мають комерційної мети.
Українські державні банки невиправдано завищують ставки, щоб залучити депозити українців, повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб в інтерв'ю FinClub.
"У нас народ довіряє держбанкам менше, ніж комерційним банкам, але все-таки розрив у 500 базисних пунктів між депозитною ставкою банку з іноземним капіталом і держбанком – це дивно. Держбанки навряд чи повинні задавати верхню частину діапазону ставок по депозитах", – заявив Сологуб.
Наприклад, "Райффайзен Банк Аваль" за річним гривневим вкладом пропонує клієнтам 10,3%, тоді як державний "Ощадбанк" – 15,5%.
Різниця ставок пояснюється тим, що держбанки не переслідують комерційні цілі.
"Держбанки приймають рішення трохи не так, як це робиться в комерційних банках. Все-таки орієнтації на отримання прибутку, як у комерційних банках, у державних установах ми не бачимо", – сказав заступник голови Нацбанку.
"Це один з елементів, який обмежує нормальне проведення монетарної трансмісії. Нам би хотілося, щоб держбанки більш активно працювали зі своєю вільною ліквідністю та процентними ставками", - додав він.
"Райффайзен Банк Аваль" в 2016 році заробив 3,82 млрд грн. "Ощадбанк" виявився на 6-му місці з прибутком 468,2 млн грн.
Повідомлялося, що збільшення частки державних банків у банківській системі до 55% призвело до нездорової конкуренції на ринку, тому Національний банк України пропонує скоротити її до 30% протягом п'яти років.
Мінфін завершив роботу над законопроектом про державні банки, ухвалення якого передбачено програмою співпраці з МВФ і представленою в минулому році стратегією реформування державних банків.
Як писало "Дзеракла тижня", негативи в діяльності держбанків вже трансформувалися в цілком реалістичні загрози для діяльності не лише великих банків, а й усієї банківської системи України.
FinClub