Держбанки завищують ставки, щоб залучити депозити – НБУ

Держбанки не мають комерційної мети.

Держбанки працюють проти ринку Нацбанк України / Flickr Українські державні банки невиправдано завищують ставки, щоб залучити депозити українців, повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб в інтерв'ю FinClub.

"У нас народ довіряє держбанкам менше, ніж комерційним банкам, але все-таки розрив у 500 базисних пунктів між депозитною ставкою банку з іноземним капіталом і держбанком – це дивно. Держбанки навряд чи повинні задавати верхню частину діапазону ставок по депозитах", – заявив Сологуб.

Наприклад, "Райффайзен Банк Аваль" за річним гривневим вкладом пропонує клієнтам 10,3%, тоді як державний "Ощадбанк" – 15,5%.

Різниця ставок пояснюється тим, що держбанки не переслідують комерційні цілі.

"Держбанки приймають рішення трохи не так, як це робиться в комерційних банках. Все-таки орієнтації на отримання прибутку, як у комерційних банках, у державних установах ми не бачимо", – сказав заступник голови Нацбанку.

"Це один з елементів, який обмежує нормальне проведення монетарної трансмісії. Нам би хотілося, щоб держбанки більш активно працювали зі своєю вільною ліквідністю та процентними ставками", - додав він.

"Райффайзен Банк Аваль" в 2016 році заробив 3,82 млрд грн. "Ощадбанк" виявився на 6-му місці з прибутком 468,2 млн грн.

Повідомлялося, що збільшення частки державних банків у банківській системі до 55% призвело до нездорової конкуренції на ринку, тому Національний банк України пропонує скоротити її до 30% протягом п'яти років.

Мінфін завершив роботу над законопроектом про державні банки, ухвалення якого передбачено програмою співпраці з МВФ і представленою в минулому році стратегією реформування державних банків.

Як писало "Дзеракла тижня", негативи в діяльності держбанків вже трансформувалися в цілком реалістичні загрози для діяльності не лише великих банків, а й усієї банківської системи України.