Державний "Ощадбанк" в 2016 році отримав чистий прибуток

Активи банку за рік збільшилися на 32,3%.

«Ощадбанк» порадував державу прибутком Андрій Пишний / Facebook "Ощадбанк" за підсумками в 2016 року отримав 464,085 млн грн чистого прибутку проти чистого збитку за 2015 рік у розмірі 12,273 млрд грн.

Згідно фінзвіту банку, його чистий процентний дохід в 2016 році склав 2,677 млрд грн, тоді як в 2015 році цей показник становив "мінус" 9,844 млрд грн.

Крім того, банк отримав 2,912 млрд грн комісійного доходу, що на 36,6% більше, ніж роком раніше.

Активи банку за минулий рік зросли на 32,3% і склали 210,607 млрд грн, при тому що кредити, надані клієнтам, збільшилися на 0,7% - до 65,947 млрд грн.

Акціонерний капітал банку за підсумками року зріс на 16,4% - до 35,109 млрд грн. Власний капітал зріс в 2,1 рази – до 15,740 млрд грн.

"Ощадбанк" заснований в 1991 році. Його єдиним власником є держава.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2017 року за розміром загальних активів "Ощадбанк" займав друге місце серед 93 діючих у країні банків.

Нагадаємо, за результатами першого кварталу державний "Ощадбанк" отримав чистий прибуток 158,3 млн грн, що на 46,2 млн грн, або на 41,3%, більше ніж за аналогічний період 2016 року.

"Ощадбанк" погасив кредити, отримані від Нацбанку на умовах рефінансування. 4 квітня банк погасив частину кредитів на суму 2 млрд грн