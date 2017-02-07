Данилюк закликав депутатів не реанімувати податкову міліцію

Південця не бачить підстав, щоб каже про ліквідацію податкової міліції з 1 січня, попри те, що Рада прийняла відповідний закон.

У податковому комітеті хочуть повернути податкову міліцію в правове поле. Мінфін проти Державна фіскальна служба

Члени парламентського комітету з питань митної та податкової політики включили до проекту закону про оподаткування спадщини норму про відновлення легітимності функціонування, яка була ліквідована Верховною Радою з 1 січня, повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк.

Очільник Мінфіну закликав народних депутатів не підтримувати цю ініціативу, пообіцявши прискорити процес винесення до сесійної зали урядового законопроекту про фінансову поліцію.

"Це спроба повернути корупційне спадщину податкової міліції. Якщо парламент підтримає ці зміни, орган, який роками "кошмарив" бізнес, буде знову легітимізований", – написав міністр на своїй сторінці в Facebook у вівторок, 7 лютого.

Данилюк запевнив, що в Кабміні досягнута домовленість про доопрацювання Мінфіном законопроекту про фінполицію в найкоротші терміни. Проект закону публічно підтримали представники громадянського суспільства та бізнесу.

"Я продовжую дотримуватися позиції про неприйнятність відновлення податкової міліції. Ця "спадщина" має піти в минуле", – заявив міністр.

Голова податкового комітету Веховної Ради Ніна Южаніна, у свою чергу, заявила, що юридичних підстав для ліквідації податкової міліції немає.

"Якщо трапилася технічна неточність при підготовці законопроекту..., то її необхідно виправляти якомога оперативніше... Ще раз підкреслюю: ніяких юридичних підстав говорити про ліквідацію податкової міліції з 1 січня 2017 року немає", – прокоментувала депутат негативну реакцію на проект закону №0940 на своїй сторінці у Facebook.

Южаніна також висловила сумніви, що законопроект про фінансову поліцію буде узгоджений і прийнятий оперативно, пославшись на затримку в уряді.

"Негативна реакція на таке рішення може виникнути у тих, хто намагається вирішити особисті проблеми у відносинах з фіскальною службою за рахунок нівелювання роботи податкової міліції", – зазначила політик.

Як повідомлялося, під час голосування за державний бюджет на 2017 рік депутати помилково підтримали норму про ліквідацію податкової міліції та вилучення відповідного розділу з Податкового кодексу з 1 січня.

У зв'язку з цим міністр фінансів Олександр Данилюк пообіцяв ініціювати прийняття закону про створення фінансової поліції найближчим часом.

У той же час керівництво ГФС заявило, що податкова міліція працюватиме до тих пір, поки не буде створено орган, який її замінить, пославшись на роз'яснення голови парламентського комітету комітету з питань податкової та митної політики Ніни Южаніної.