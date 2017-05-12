Данилюк розповів про "бажаного" кандидата на посаду голови Нацбанку

В Адміністрації президента розглядають кілька кандидатур.

Данилюк підтримує кандидатуру Лавренчука, але остаточне рішення за президентом

Міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що президент Петро Порошенко призначить нового, ймовірно, до вересня.

В інтерв'ю Reuters, опублікованому в четвер, 11 травня, очыльник Мінфіну уточнив, що в Адміністрації президента розглядають кілька кандидатур на посаду глави НБУ, одна з яких є "бажаною".

Ім'я цього кандидата міністр називати не став, пославшись на те, що рішення прийматиме глава держави. Тим не менш, він заявив, що голова правління українського підрозділу "Райффайзен Банку" Володимир Лавренчук має всі необхідні якості, щоб стати ефективним керівником НБУ.

Нагадаємо, глава НБУ Валерія Гонтарева подала у відставку. Про це вона заявила 10 квітня, під час позапланової прес-конференції. Виконуючим обов'язки голови НБУ вона призначила свого першого заступника Якова Смолія.

Голова правління українського підрозділу "Райффайзен Банку" Володимир Лавренчук заявив, що готовий очолити Нацбанк після звільнення Валерії Гонтаревої.

Також повідомлялося, що Сергій Тігіпко залишив пост голови "ТАСкомбанку". При цьому його називають одним з основних кандидатів на пост голови НБУ.

Серед інших кандидатів розглядається глава правління "Укрексімбанку" Олександр Гриценко і голова ради Національної асоціації банків України, старший радник "Альфа-банку" (Україна) Роман Шпек.