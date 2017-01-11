Данилюк назвав ліквідацію податкової міліції "технічною помилкою"

Кабмін розгляне законопроект про фінансову поліції на найближчому засіданні.

Данилюк пообіцяв ініціювати створення фінансової поліції у зв'язку з випадковою ліквідацією податкової міліції Урядовий портал

Міністр фінансів Олександр Данилюк назвавз 1 січня 2017 року "технічною помилкою" і пообіцяв ініціювати прийняття закону про створення фінансової поліції найближчим часом.

"Чи варто виправляти помилку, знову легалізуючи репресивну податкову міліцію? Очевидно, що ні. Необхідно рухатися вперед", – написав очільник Мінфіну на своїй сторінці у Facebook ввечері в середу, 11 січня.

Данилюк пообіцяв винести законопроект про фінансову поліції на найближче засідання Кабінету міністрів, зазначивши, що дана реформа передбачена коаліційною угодою і меморандумом МВФ.

"Погодження зацікавленими сторонами відповідного законопроекту, очевидно, затягнулося", – зазначив керівник Мінфіну, додавши, що Міністерство юстиції вже дало свої рекомендації щодо прокта закону.

За словами міністра, реформа передбачає створення нової структури чисельність 2,5 тисячі осіб (замість 15 тисяч податкових міліціонерів), оновлення кадрового складушляхом проведення прозорого конкурсу, а також істотне підвищення зарплат співробітників.

Данилюк пообіцяв, що фінансова поліція відмовиться від силового підходу в роботі на користь аналітичного, а чисельність силових підрозділів не перевищуватиме 25% від загальної чисельності працівників відомства.

"Ми плануємо подати законопроект на розгляд уряду на найближчому засіданні і після схвалення направити проект до парламенту. В цьому законопроекті бажано, щоб депутати все ж уникли "технічних помилок", – підсумував міністр.

Як повідомлялося, під час голосування за державний бюджет на 2017 рік депутати помилково підтримали норму про ліквідацію податкової міліції та вилучення відповідного розділу з Податкового кодексу з 1 січня.

Нагадаємо, урядовий законопроект, що передбачає ліквідацію податкової міліції та створення Служби фінансових розслідувань, був внесений до Верховної Ради у серпні 2014 року, а вже в листопаді він був відкликаний.

Протягом 2014-2015 років екс-прем'єр Арсеній Яценюк неодноразово анонсував створення СФР та ліквідацію податкової міліції, однак практичних кроків за цим не послідувало.

Чинний міністр фінансів Олександр Данилюк в травні 2016 року пообіцяв ліквідувати податкову міліцію протягом декількох місяців.