Ціни на нафту зростають на новинах про скорочення постачань з Саудівської Аравії

Зростання цін на нафту стримують дані про запаси "чорного золота" в США.

Brent зросла на 0,15% - до 53,72 долара за барель ukrnafta.com

Світові ціни на нафту ростуть у середу, 11 січня, на новинах про зменшення поставок нафти з боку Саудівської Аравії, свідчать дані торгів.

Станом на 07.48 за київським часом вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,15% - до 53,72 долара за барель. Ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,24% - до 50,95 долара за барель.

Саудівська Аравія повідомила ряду азіатських покупців про скорочення поставок нафти в лютому. Стримують подорожчання "чорного золота" дані про зростання запасів цієї сировини в США. За даними API, запаси нафти в країні збільшилися на 1,5 мільйона барелів за тиждень, що завершився 6 січня. Опитані агентством аналітики припускали, що індикатор виріс всього на 1,2 мільйона барелів.

"З урахуванням того, що запаси (нафти - ред.) перебувають на найвищих сезонних рівнях за три десятиліття, ще одне збільшення може чинити тиск на ціни", - цитує агентство неназваного аналітика ANZ.

Раніше країни ОПЕК домовилася про скорочення видобутку нафти після року спорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.