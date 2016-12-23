Ціни на нафту знижуються перед різдвяними вихідними

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Ринок чекає конкретних кроків країн ОПЕК, Росії щодо зниження видобутку.

Ціна нафти зростає ukrnafta.com

знижуються в останній день робочого тижня на тлі фіксації інвесторами прибутку напередодні свят, свідчать дані торгів.

Станом на 07.18 за київським часом вартість лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,33% - до 54,87 долара за барель, лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,43%, до 52,72 долара за барель.

Долар торгується в п'ятницю поблизу 14-річного максимуму до кошика основних валют. Високий курс американської валюти робить нафту дорожче для покупців з-за меж США. У той же час ринок чекає конкретних кроків країн ОПЕК, Росії щодо зниження видобутку.

Ми віримо, що ... ребалансування (на ринку - ред.) нафти відбувається, і ціни підвищаться до 60 доларів за барель у 2017 році", - вважає аналітик OCBC Bank Барнабас Ган.

Раніше країни ОПЕК домовилася про скорочення видобутку нафти після року спорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 мільйона барелів на день - до 32,5 мільйона. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Воно розраховане на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом, країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скорочувати видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.