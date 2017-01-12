Ціни на нафту знижуються на даних про запаси в США

Видобуток нафти в США зріс до найвищого показника з квітня минулого року.

Brent знижувалася на 0,02% - до 55,09 долара за барель

Світові ціни на нафту падають у четвер, 12 січня, на опублікованих у середу даних від міненерго США про зростання запасів "чорного золота" в країні, свідчать дані торгів.

Станом на 08.20 за київським часом вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,02% - до 55,09 долара за барель. Ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,17% - до 52,17 долара за барель.

Комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 6 січня, зросли на 4,1 мільйона барелів, або на 0,9% - до 483,1 мільйона барелів. Аналітики вважали, що показник збільшився всього на 1,162 мільйона барелів, до 480,162 мільйона барелів.

Крім того, видобуток нафти в країні за тиждень зросла на 2%, або на 176 тисяч барелів на добу, до 8,946 мільйона барелів на добу. Це стало найвищим рівнем з квітня минулого року, відзначає газета The Wall Street Journal.

Раніше країни ОПЕК домовилася про скорочення видобутку нафти після року спорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.