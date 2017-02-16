Ціни на нафту знижуються на даних про запаси та скорочення видобутку в США

Brent знижувалася до 55,73 долара за барель.

У США збільшили запаси "чорного золота", але скоротили його видобуток на тисячу барелів на добу, ціни на нафту падають РИА Новости

Світовіу четвер, 16 лютого, слабо знижуються у відповідь на дані про збільшення обсягу запасів у США за підсумками минулого тижня разом зі скороченням її видобутку в країні, свідчать дані торгів.

Станом на 7:05 вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,04% - до 55,73 долара за барель. Ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 0,11% - до 53,05 долара за барель.

Міністерство енергетики США в середу, 15 лютого, опублікувало дані про комерційні запаси нафти в країні (без врахування стратегічного резерву). Так, за тиждень, що завершився 10 лютого, вони збільшилися на 9,5 млн барелів, або на 1,9% - до 518,1 млн барелів. У той самий час аналітики очікували меншого збільшення – всього на 3,513 млн барелів – до 512,113 млн.

При цьому запаси бензину в США виросли на 2,8 млн барелів, або на 1,1% - до 259,1 млн барелів. Дані стали несподіванкою для аналітиків, які чекали зниження показника на 0,752 млн барелів. Запаси дистилятів у США зменшилися порівняно з показником попереднього тижня на 0,7 млн барелів, або на 0,4% - до 170,1 млн барелів. Експерти очікували зниження показника на 0,696 млн барелів.

Тим не менш, дані про скорочення видобутку "чорного золота" в США стримують здешевлення нафти. За тиждень видобуток знизився на 0,01% - на одну тисячу барелів на добу. На даний час видобуток нафти в США знаходиться на рівні 8,977 млн барелів на добу. Також скоротилися запаси нафти на найбільшому в країні терміналі в Кушингу (Cushing) - на 0,7 млн барелів – до 64,6 млн барелів.

Країни ОПЕК домовились про скорочення видобутку нафти після року переговорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.