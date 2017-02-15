Ціни на нафту знижуються на даних API про запаси в США

Brent знижувалася до 55,64 долара за барель.

Запаси нафти в США за тиждень зросли майже на 10 млн барелів, світові ціни на "чорне золото" падають

Світовіу вівторок, 15 лютого, знижуються у відповідь на дані Американського інституту нафти (API) про зростання обсягу запасів в США за підсумками минулого тижня, свідчать дані торгів.

Станом на 7:50 вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,57% - до 55,64 долара за барель. Ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 0,66% - до 52,86 долара за барель.

Як свідчать дані звіту API, комерційні запаси нафти в США (без врахування стратегічного резерву) за минулий тиждень збільшилися на 9,94 млн барелів. При цьому аналітики, що взяли участь в опитуванні агентства "Рейтер", очікували зростання показника лише на 3,5 млн барелів.

Трейдери чекають на офіційні даних про запаси нафти в країні від Міністерства енергетики США, які повинні бути опубліковані сьогодні. Експерти вважають, що за звітний тиждень цей показник зросте на 3,175 млн барелів, або на 0,63% - до 511,78 млн барелів.

Як і добу тому, здешевленню "чорного золота" сприяє прогноз Міненерго США. Згідно йому, видобуток сланцевої нафти на родовищах найбільших нафтогазовидобувних регіонів США в березні зросте на 80 тисяч барелів на добу - до 4,873 млн барелів.

Країни ОПЕК домовились про скорочення видобутку нафти після року переговорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.