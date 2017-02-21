Ціни на нафту можуть впасти до 30 доларів - Bloomberg

Експерти кажуть, що все залежить від того, чи ОПЕК продовжить скорочення видобутку.

Ціни на нафту можуть відновити падіння в липні. rosneft.ru

Країни-учасниці ОПЕК минулого листопаланафти на 1,2 мільйони барелів. Потім за рахунок таких країн, як Росія, щоденне виробництво "чорного золота" вдалося змешити ще більше - на 1,8 мільйонів барелів.

Однак у всіх цих домовленостей є чіткий термін дії. Про це пише Bloomberg, нагадуючи, що країни ОПЕК і деякі виробники з-поза організації будуть менше видобувати нафти лише в першій половині 2017 року. А як ситуація буде розвиватися з липня, лишається не відомим.

"Якщо вони не продовжать тренд на скорочення видобутку, тоді ціни на нафту можуть впасти до того рівня, на якому вони були два роки тому", - сказав головний енергетичний економіст ABN Amro Ганс ван Кліф.

Він висловив сумніви щодо того, чи зможуть сторони домовитися про продовження дії домовленостей про скорочення видобутку.

"Ціни на нафту можуть легко повернутися до рівня 30 доларів за барель", - переконаний він.

Тим часом, нафта торгується різноспрямовано на даних про скорочення видобутку країнами ОПЕК. На вартість "чорного золота" також впливають дані американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes про збільшення кількості бурових установок у США.