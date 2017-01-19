Ціна на нафту росте на даних про сильне скорочення запасів у США

За тиждень, за даними API, запаси нафти в США знизилися на 5,04 мільйона барелів.

Brent торгується на рівні 54,36 за барель rosneft.ru

Світові ціни на нафту у четвер, 19 січня, зростають на даних Американського інституту нафти (API) про різке скорочення запасів "чорного золота" в США, свідчать дані торгів.

Станом на 06.51 за київським часом вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,82% - до 54,36 долара за барель. Ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,78% - до 51,48 долара за барель.

За даними API, запаси нафти в США знизилися на 5,04 мільйона барелів за тиждень, що завершився 13 січня. Опитані агентством Рейтер аналітики припускали, що індикатор зменшиться всього на 0,342 мільйона барелів.

Інвестори також чекають даних статистики від міненерго США з комерційних запасів нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв), які будуть опубліковані пізніше в четвер.

У той же час, на ринку зберігаються побоювання з приводу збільшення видобутку американськими виробниками сланцевої нафти.

Підтримує нафтові ціни і домовленість країн, що входять і не входять в ОПЕК, скоротити видобуток нафти. Раніше країни ОПЕК домовилася про скорочення видобутку нафти після року спорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.