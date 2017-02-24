Ціна Brent піднялася до $ 56,6 за барель

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Комерційні запаси нафти в США за тиждень виросли на 0,6 мільйона барелів.

Ціни на нафту зростають OilNews

скорочення комерційних запасів сирої нафти в США, свідчать дані торгів



Світові ціни на нафту в п'ятницю, 24 лютого, зростають на даних про

Квітневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) зросли на 0,06% - до $ 54,48 за барель.

На Лондонській біржі ICE Futures ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням в квітні піднялися на 0,09% - до $ 56,63 за барель.

Комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 17 лютого, зросли на 0,6 мільйона барелів, або на 0,1% - до 518,7 мільйона барелів, говориться в щотижневому огляді управління енергетичної інформації Міненерго країни.

Аналітики, опитані агентством Рейтер, вважали, що запаси збільшилися на 3,475 мільйона барелів — до 521,575 мільйона барелів.

У той же час міністр нафти Ірану Бижан Зангане заявив про те, що вартість нафти в 55 доларів за барель невигідна для країн-членів ОПЕК.

Якщо ціни на нафту піднімуться вище 60 доларів за барель, то країни-виробники не входять в ОПЕК почнуть збільшувати видобуток, щоб отримати максимальну вигоду від зростання цін", - наводить агентство Fars слова міністра.

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Країни ОПЕК домовились про скорочення видобутку нафти після року переговорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.