Ціна Brent перевищила $ 57 за барель

Ринок "чорного золота" відіграє позитивні дані Міненерго США щодо запасів нафтопродуктів.

Ціна нафти стрімко зростає theatlantic.com

Світовіу п'ятницю, 30 грудня, відіграють дані про зниження запасів нафтопродуктів у США від міністерства енергетики країни, свідчать дані торгів.

Станом на 07.17 за київським часом вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,44% - до 57,10 долара за барель. Ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,35% - до 53,96 долара за барель.

За даними Міненерго США, комерційні запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 23 грудня, збільшилися на 0,6 мільйона барелів - до 486,1 мільйона барелів. При цьому аналітики чекали зниження показника на 2,060 мільйона барелів - до 483,34 мільйона барелів.

У той же час, за даними відомства, запаси бензину в країні скоротилися на 1,6 мільйона барелів - до 227,1 мільйона барелів. Аналітики, навпаки, очікували зростання показника - на 1,32 мільйона барелів. Запаси дистилятів знизилися на 1,9 мільйона барелів - до 151,6 мільйона барелів. Експерти прогнозували менше зниження індикатора - на 1,78 мільйона барелів.

У зв'язку з цим, як пише Reuters, ринок "чорного золота", ймовірно, зосередиться на позитивних даних Міненерго США щодо запасів нафтопродуктів. Зокрема, це повинно привести до збільшення числа "бичачих" позицій з нафти марки WTI.

Раніше країни ОПЕК домовилася про скорочення видобутку нафти після року спорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 мільйона барелів на день - до 32,5 мільйона. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Воно розраховане на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.