Частку альтернативних видів енергії можна збільшити до 10% - Гройсман

За словами прем'єра, відновлювальна енергетика в Україні становить близько 1%.

В Україні можливе збільшення частки альтернативної енергії до 10% pixabay.com

Частку альтернативної енергії можна збільшити до 10% у сукупному вироблення енергії, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"У нас сьогодні відновлювана енергетика має десь 1%, це у нас - сонце і вітер. 6-7% ми маємо гідроенергетику. Фактично ми можемо подвоїти ці показники, а що стосується альтернативних видів енергії, ми можемо тут досить серйозно наростити наші можливості до 10% у сукупності вироблення енергії ", - сказав Гройсман на засіданні Кабінету міністрів, передає УНН.

Раніше повідомлялося, що у Великобританії запущена найбільша в світі кріогенна електростанція.

Раніше видання Financial Times писало, що альтернативна енергетика стала більш поширеним джерелом електрики, ніж вугілля.