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Частку альтернативних видів енергії можна збільшити до 10% - Гройсман

28 грудня в 15:01

За словами прем'єра, відновлювальна енергетика в Україні становить близько 1%.

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В Україні можливе збільшення частки альтернативної енергії до 10%
pixabay.com

Частку альтернативної енергії можна збільшити до 10% у сукупному вироблення енергії, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"У нас сьогодні відновлювана енергетика має десь 1%, це у нас - сонце і вітер. 6-7% ми маємо гідроенергетику. Фактично ми можемо подвоїти ці показники, а що стосується альтернативних видів енергії, ми можемо тут досить серйозно наростити наші можливості до 10% у сукупності вироблення енергії ", - сказав Гройсман на засіданні Кабінету міністрів, передає УНН.

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Раніше повідомлялося, що у Великобританії запущена найбільша в світі кріогенна електростанція.

Раніше видання Financial Times писало, що альтернативна енергетика стала більш поширеним джерелом електрики, ніж вугілля.

За матеріалами: УНН
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Теги Гройсман енергетика Україна вугілля
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