Частка атомної енергетики в загальному балансі країни збільшилася майже до 60% - Порошенко

Розвиток галузі вже дозволив Україні відмовитися від закупівель мільйонів тонн вугілля.

Розвиток атомної галузі може стати ключем до енергонезалежності України РИА Новости

Частка атомноїв загальному енергобалансі країни збільшилася майже до 60%, повідомив президент України Петро Порошенко під час засідання Ради національної безпеки і оборони.

"Мені приємно повідомити, що ми різко збільшили частку атомної енергетики в загальному енергетичному балансі. Було 47%, зараз стрімко наближається до 60%. А це мільйони тонн вугілля, якого більше не потребує Україна", - повідомив він.

Президент також підкреслив важливість розробки проектів модернізації генеруючих потужностей, які використовують антрацитове вугілля, і переведення їх на використання вугілля газової групи.

"Йдеться про істотне збільшення коефіцієнта корисної дії і забезпечення, щоб вони працювали на будь-яких видах палива. Незважаючи на те, що на це потрібно два-три роки, ця робота повинна розпочатися негайно", - зазначив Прошенко.

За словами голови держави, нині в України є домовленості з польськими та китайськими партнерами щодо модернізації українських енергогенеруючих компаній.

"Ми про це говорили з моїми польськими колегами, про можливості залучення кредитних ресурсів, і за моєї недавньої зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, щоб переорієнтувати китайське кредитування. Для цього є всі необхідні позиції", - додав гарант.

Раніше повідомлялося, що в Україні офіційно введені надзвичайні заходи у сфері енергетики, які, згідно із розміщеним увечері 15 лютого на "Урядовому порталі" розпорядженням Кабміну, триватимуть один місяць (до 17 березня включно).

Нагадаємо, що 16 грудня бійці добровольчих батальйонів заявили, що якщо протягом семи днів усі українські військовополонені не будуть звільнені терористами, добровольці почнуть тотальну блокаду окупованих територій.

26 грудня добровольці оголосили про блокаду. Колишній в. о. керівника штабу батальйону "Айдар" Валентин Лихоліт пообіцяв не пропускати метал, вугілля, деревину і промислові партії алкоголю і сигарет.

Відключення електроенергії через дефіцит вугілля антрацитової групи можуть торкнутися семи областей.