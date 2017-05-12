БПП отримав з держбюджету 28 млн грн фінансування

Видатки склали 22,22 млн грн.

БПП з держбюджету отримав більше, ніж від внесків Блок Петра Порошенка

Партія "БПП "Солідарність" задекларувала 28,084 млн грн доходів і 22,222 млн грн видатків у першому кварталі поточного року, з посиланням на звіт партії повідомляють " Українські Новини

При цьому 28,026 млн грн партія отримала 23 січня з державного бюджету на фінансування своєї статутної діяльності, 25,285 тис грн - внески на рахунки партії, а 32,515 тис грн - кошти від господарської діяльності.

15,6 млн грн партія витратила на утримання місцевих організацій, 1,9 млн грн - на пропагандистську діяльність, 1,7 млн грн склали матеріальні витрати, а 1,6 млн грн - зарплата.

Наголошується, що на рахунках в "Міжнародному інвестиційному банку", власником якого є президент Петро Порошенко, партія зберігає 1,022 млн грн.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції розподілив кошти, виділені з держбюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій в 2017 році. Всього распределили 340 млн грн. При цьому "Радикальній партії Олега Ляшка" виділено 38 млн 257,9 тис грн, партії "Самопомомич" – 56 млн 394,56 тис грн, "Блоку Петра Порошенко" - 112 млн 103,6 тис грн , "Опозиційного блоку" – 48 млн 467,7 тис грн, партії "Батьківщина"- 29 млн 182,2 тис грн, "Народному фронту" – 113 млн 753,5 тис грн.

Детальніше про державне фінансування політичних партій читайте в матеріалі Андреаса Умланда і Міріама Космеля "Державне фінансування політичних партій: Доленосна реформа чи політична косметика?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".