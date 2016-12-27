Борги з зарплати в Україні перевищили 2 млрд грн

Більше половини боргу з зарплати утворено в Луганській, Донецькій та Харківській областях.

Три чверті боргів з зарплати сформовані в промисловості Андрій Товстиженко, DT.UA

Упродовж листопада 2016 року загальна сума заборгованості з виплатизбільшилася на 2,1%, або на 42,0 млн грн, і на 1 грудня становила 2004,0 млн грн, повідомляє Державна служба статистики.

На початок грудня основна частка загальної суми боргу припадала на промисловість (74,6%), транспорт, складське господарство, поштову та кур'єрську діяльність (9,6%). При цьому більше половини боргу утворено в Луганській (23,0%), Донецькій (17,8%) та Харківській (10,9%) областях.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств зросла у листопаді на 3,1%, або на 40,3 млн грн, і на 1 грудня становила 1331,0 млн грн.

Госстат Украины

За даними опитування Центру Разумкова, наприкінці листопада майже всі українці (94,0%) чули про плани уряду з 1 січня 2017 року підвищити мінімальну зарплату в Україні до 3200 грн в місяць. Відносна більшість опитаних (44,1%) вважають, що підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн на місяць не вплине на їх матеріальне становище. Третина респондентів (33,9%) очікують, що підвищення мінімальної зарплати вплине на їх матеріальне становище позитивно, а 13,1% – негативно. 8,9% опитаних вагалися з відповіддю.