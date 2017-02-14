Борг платоспроможних банків перед НБУ зменшився до 22,99 млрд грн

За кредитами рефінансування заборгованість банків перед НБУ скоротилась на 55%.

Борг платоспроможних банків перед НБУ значно зменшився. Нацбанк України / Flickr

Платоспроможні банки за 2016 рік зменшили заборгованість перед Національним банком за кредитами рефінансування на 55%, за IV квартал – на 18%, повідомляє прес-служба відомства.

Загальний обсяг заборгованості на 01 січня 2017 року становив 22.99 млрд. грн., в тому числі за основною сумою, без нарахованих відсотків – 22.57 млрд. грн.

За данніми Нацбанку, за минулий рік загальна заборгованість платоспроможних банків перед НБУ скоротилась на 27.9 млрд. грн., за четвертий квартал – на 5.06 млрд. грн.

Раніше ФГВФО повідомляв, що вартість активів 70 банків, що ліквідуються, 94 млрд грн замість 418 млрд грн. 80% активів банків-банкрутів існують виключно "на папері".

Нагадаємо, що в 2016 році ФГВФО виручив від продажу власності неплатоспроможних банків 3 млрд грн. Сумарні надходження ФГВФО за підсумками 2016 року можуть сягнути 7 млрд грн.