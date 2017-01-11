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Bloomberg визначив гіршу валюту в новому році

11 січня в 22:12

Турецька ліра показала найгірші результати серед всіх світових валют.

Турецкая лира
Ліра показала найгірші показники щодо девальвації
Політична криза в Туреччині, безсилля місцевого центрального банку і висока інфляція призвела до того, що турецька ліра показала найгірші результати за підсумками перших 8 днів торгів, повідомляє найбільший інформаційно-аналітичний діловий ресурс Bloomberg.

З початку року ліра опустилася до долара на 8,6%. У минулому році вона впала на 17% по відношенню до долара. При цьому, ліра встановлювала антирекорди протягом шести торгових сесій.

Темпи зниження курсу ліри були настільки високими, що залишили позаду інші основні валюти, які лідирували у цьому списку. Раніше валютою номер один по девальвації було мексиканське песо.

За даними ресурсу, складне політичне становище країни погіршило економічні показники. Падіння ВВП в країні спостерігається вперше за 7 років.

За матеріалами: DT.UA , Bloomberg ,
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