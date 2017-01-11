Bloomberg визначив гіршу валюту в новому році

Турецька ліра показала найгірші результати серед всіх світових валют.
З початку року ліра опустилася до долара на 8,6%. У минулому році вона впала на 17% по відношенню до долара. При цьому, ліра встановлювала антирекорди протягом шести торгових сесій.
Темпи зниження курсу ліри були настільки високими, що залишили позаду інші основні валюти, які лідирували у цьому списку. Раніше валютою номер один по девальвації було мексиканське песо.
За даними ресурсу, складне політичне становище країни погіршило економічні показники. Падіння ВВП в країні спостерігається вперше за 7 років.DT.UA , Bloomberg ,