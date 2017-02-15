Топ Новини
<
>

Блокада Донбасу зупинить роботу металургії Гройсман

15 лютого в 19:57

Галузь дає 20% валютної виручки країни.

металлургия промышленность _2
Металурги зупинять роботу через відсутність сировини
branex / Depositphotos

Блокада залізниць у Донбасі зупинить металургійні підприємства країни, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду.

За його словами, в металургійному комплексі сьогодні працює 300 тис. осіб, а експорт продукції галузі приносить 20% усієї валютної виручки держави.

Читайте також: Тука назвав українську блокаду Донбасу вигідною для РФ

Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк, заблокували гілку залізниці Луганськ – Лисичанськ - Попасна на ділянці Гірське - Золоте для припинення торгівлі з окупованими районами Донецької і Луганської областей.

Учасники акції заявили, що ці заходи спрямовані, зокрема, на звільнення заручників терористичних формувань ОРДЛО.

На наступний день прокуратура відкрила щодо учасників блокади кримінальне провадження ч. 1 ст. 279 Кримінального кодексу україни (блокування транспортних комунікацій).

2 лютого близько 50 осіб з допомогою автомобілів перекрили залізничні переїзд в Бахмуті Донецької області, а через тиждень – заблокували переїзд Ясинувата-Костянтинівка на станції Фенольна.

В уряді стверджують, що постачанню вугілля з окупованої території немає альтернативи, і заявляють, що блокада ОРДЛО підриває енергетичну безпеку країни.

За матеріалами: Укрінформ
Читайте також
Теги блокада залізниця Металург уряд Володимир область переїзд Крим Україна Донецьк Луганськ Донбас
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.23
EUR 28.93
Останні новини