Близько половини українців працюють в тіні – голова ДФС

В Україні повинні платити податки з зарплат близько 20 млн осіб. Але в реальності цифра в два рази менше.

Стало відомо, скільки українців працює в тіні Андрій Товстиженко, ZN.UA

У 2016 році близько 10,5 млн громадян України отримували заробітну плату і сплачували з неї податок на доходи фізичних осіб та єдиний соціальний внесок, повідомив голова Державної фіскальної служби (ДФС)

"У всіх сусідніх країнах, особливо в країнах ЄС, в середньому (сплачують податки та ЄСВ) це близько половини населення. Тобто, в Україні ми повинні були б мати приблизно до 20 млн реально працюючих людей і тих, хто платить податки", – сказав він на селекторній нараді в Києві.

Насіров додав, що з цих 10,5 млн 30-40% отримували мінімальну зарплату на рівні 2016 року – 1600 грн на місяць.

"Це вкрай неприпустимо. Ще гірше, коли керівники ставили собі мінімальну зарплату – це нереально, нечесно, не відповідає дійсності", - заявив глава ДФС.

За даними опитування Центру Разумкова, наприкінці листопада майже всі українці (94,0%) чули про плани уряду з 1 січня 2017 року підвищити мінімальну зарплату в Україні до 3200 грн в місяць. Відносна більшість опитаних (44,1%) вважають, що підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн на місяць не вплине на їх матеріальне становище. Третина респондентів (33,9%) очікують, що підвищення мінімальної зарплати вплине на їх матеріальне становище позитивно, а 13,1% – негативно. 8,9% опитаних вагалися з відповіддю.