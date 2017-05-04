Більше третини найбільших банків потребують докапіталізації - НБУ

Кількість неплатоспроможних банків зростає.

"Банкопад" ще не закінчився Національної банк Украни вважає, що 21 банк з 60 найбільших потребує докапіталізації. Про це свідчать результати діагностичного обстеження 60 найбільших банків, передають "Українські Новини".

За результатами діагностики першої групи, з 20 найбільших банків докапіталізації потребували 16 фінустанов.

8 банків цієї групи виконали програму достроково, а 2 банки - "Фідобанк" і "Хрещатик" були визнані неплатоспроможними.

За підсумками діагностики другої групи з 19 банків докапіталізації потребували 12 фінустанов.

За станом на кінець квітня 3 банки виконали програму в повному обсязі, а 3 банки - "Платинум Банк", "Діамантбанк" та "Фортуна-банк" - були визнані неплатоспроможними.

Діагностика наступної групи з 21 банку показала потребу в докапіталізації 11 фінустанов.

Серед 11 фінустанов 1 банк вже не виконав програму і 1 визнаний неспроможним ("Фінбанк").

Нагадаємо, Нацбанк 27 квітня вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ "Фінбанк"за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.